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阿家生蠔風波延燒！劉涵竹轟老闆「言語騷擾」　替尹到怡抱不平

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
針對韓國女團「FANATICS」成員尹到怡的指控，澎湖阿家生蠔老闆也出面回應，稱自己覺得不被尊重。圖／翻攝自尹到怡YT、記者宋原彰／翻攝
針對韓國女團「FANATICS」成員尹到怡的指控，澎湖阿家生蠔老闆也出面回應，稱自己覺得不被尊重。圖／翻攝自尹到怡YT、記者宋原彰／翻攝

韓國女團「FANATICS」成員尹到怡長居台灣，日前她和朋友到澎湖旅遊卻遭遇態度不佳的餐廳店家「阿家生蠔」，店家不斷用挑釁言詞酸她，語氣傲慢、輕率，讓她直呼「是因為我是韓國人才這樣對我嗎？」店家鄭姓老闆事後回應是對方態度先有問題，而尹到怡23日也在threads發聲，強調因為語言不通未能了解老闆的語意，只覺得氣氛有些不對勁，並否認刻意剪接。對此，前主播劉涵竹昨（24）日忍不住出面痛批，「我真的是氣到拳頭硬了」。

劉涵竹昨日在臉書發文強力聲援尹到怡，直言「氣到拳頭硬了」。她痛批店家鄭姓老闆的回應根本是狡辯，「給你台階還不知道好好走下」，並反駁有網友為老闆緩頰「可能是酒後失態」的說法，認為酒品就是人品，老闆即便清醒講話仍口氣輕浮，坐實他對女性缺乏基本尊重。

劉涵竹強調，就算尹到怡等人是深夜上門、未提前告知直播，店家也可用一句「今日打烊，不許拍攝」理性處理，根本無須當面冷嘲熱諷，「擺明就是要言語輕薄兩位漂亮女孩，還以為她們聽不懂中文，才敢如此放肆」。她痛斥，這不只是國籍問題，而是對外地女性的傲慢與調戲，「連基本的尊重都沒有，這種行為就是言語性騷擾」。

她進一步指出，老闆受訪時所說「美麗的小姐三更半夜還在做什麼事情我不知道」，搭配語氣讓人作噁，這種擦邊球式的發言絕非幽默，而是低級趣味；再說「賺到錢要怎麼回饋我？」更讓她氣憤不已，反問：「吃你東西給你錢不是回饋？還要怎樣？」直批這樣的發言若是對男性網紅或電視台記者，對方敢這樣說嗎？

對於店家自稱「真性情」、「怕熱才脫上衣」，劉涵竹也毫不客氣開酸：「怕熱要不要乾脆全裸算了？」她指出，小吃店本應展現的是樸實的人情味，但若衛生、態度、裝潢全數不到位，還口出狂言，實在令人難以接受。

最後她呼籲相關單位介入調查，「原本只是一件可以說聲歹勢就落幕的網路風波，卻因老闆態度囂張，才讓事件越演越烈」，也為兩位女生打抱不平，「真的很替她們感到憤怒！」

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