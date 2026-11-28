開票夜還能吃辦桌？ 九合一選舉於今（28）日登場，有「辦桌南霸天」美譽的總舖師阿勇師，今年首度跨界推出「開票之夜」晚宴，讓這場民主之夜多了一股濃濃的辦桌香氣。

阿勇師把焦點轉向開票夜，選在台南歸仁的「阿勇家漂亮莊園」露天廣場席開60桌，讓饕客們能在戶外空間一邊享用招牌菜色、一邊盯著大螢幕看開票進度，用美食陪大家度過這場關鍵夜晚。每桌售價1萬8800元，日前開放預約後不到兩小時即宣告額滿。

開票之宴開放預約後不到兩小時即宣告額滿。圖／取自阿勇家餐飲事業

阿勇師從路邊辦桌一路做到國宴等級，甚至曾躍上國際媒體 Discovery 視野、承辦過名人喜宴，這次端出的菜色菜單集結多道經典手路菜，包含烏骨雞大翅、宮保炒帶子、溜油龍膽石斑、櫻花蝦米糕、古味肉丸、古味紅燒羹，以及集結金錢蝦餅、香腸、小封肉與虱目魚腱的四色冷盤，還有炭烤海大蝦等海陸好料，相當澎湃。

雖然現場安排了飲料無限暢飲，但阿勇師也特別立下規矩，今晚不提供任何酒精飲品，甚至呼籲賓客別自行帶酒進場，希望讓大家在相對清醒、單純的氛圍下吃飯看開票。至於也想參加的民眾，阿勇師表示目前可能還有零星候補機會，僅開放電話洽詢（06-2714112、06-2714113）。

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