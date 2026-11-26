



嘉義的秋天，不只有金黃色花海，還有一片令人驚喜的繽紛田野！錯落在太保市台18線高鐵大道旁的有機稻米專區，隨著2026年11月中旬花期到來，大片百日草陸續盛開，紅、粉、橘、黃等鮮豔花色交織成一片色彩豐富的花海。隨風輕輕搖曳的花朵，讓原本樸實的農村景觀多了幾分浪漫與活力。從遠處欣賞，層層交錯的花色宛如鋪展在田野間的彩色地毯，也讓高鐵大道沿線再次展現令人期待的秋日風采。





▲圖片來源：呂安純攝影





紅粉橘黃交織花浪！收藏秋日最繽紛的風景

太保百日草花海最迷人的地方，就是不同花色自然交錯形成的豐富層次。鮮紅色花朵格外醒目，粉色增添柔和氣息，橘色與黃色則讓整片田野顯得更加明亮。當陽光灑落在花瓣上，搭配微風吹動的花穗，展現充滿生命力的農村風景。無論是以大片花田為背景拍攝風景照，或將鏡頭拉近捕捉單朵百日草的花瓣紋理，都能呈現不同的視覺感受。這片不需華麗造景的花海，以自然色彩成為嘉義11月值得關注的季節景觀。





▲圖片來源：呂安純攝影





休耕農田化身花海！高鐵大道重現昔日風采

這片繽紛花海的背後，其實與在地農業耕作息息相關。太保市公所推動景觀作物計畫，吸引農友在二期稻作休耕期間種植花卉，讓農田在不同耕作階段展現更多元的景觀樣貌。隨著百日草陸續綻放，過去高鐵大道沿線令人印象深刻的花海風景也再次出現。花田不只是吸引遊客停留拍照的季節景致，也讓農業生產與地方景觀相互結合，為太保農村增添新的色彩與活力。





▲圖片來源：呂安純攝影





11月賞花正是時候！感受太保田園魅力

想欣賞這片彩色花海，可以將台18線高鐵大道太保段旁的有機稻米專區列入賞花行程。2026年11月中旬已有大片百日草陸續盛開，實際花況仍會受到天氣與農田管理時程影響，建議出發前留意最新花況。由於花田是農友配合休耕所種植的景觀作物，並非專門設置的觀光園區，賞花時應沿著既有道路或田埂活動，避免踩踏、摘折花朵，也不要影響農務作業。讓這片繽紛花海能在秋日陽光下持續綻放，成為嘉義農村最自然的季節風景。





▲圖片來源：呂安純攝影





【嘉義太保高鐵大道百日草花海】

賞花地點：嘉義縣太保市台18線高鐵大道旁有機稻米專區





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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