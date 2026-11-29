台南美食《阿喜虱目魚粥》位於台南永康的兵仔市場裡面，是一家超低調又隱密，整個超便宜又大碗，也難怪在地人不願透漏的鹹粥店，而且這家阿喜虱目魚粥真的很難買到，要不是有朋友叫我們一定要早點去排隊買，不然我們11點到就已經剩下最後3碗而已，這家鹹粥澎湃到整個碗都是料，很難想像這樣老闆有賺錢嗎還是做興趣的。

阿喜虱目魚粥店家資訊

阿喜虱目魚粥

營業地址：臺南市永康區勝利里勝利街116巷2-1號

聯絡電話：無

營業時間：星期一至星期六05:40-12:00（星期日休息）

這家阿喜虱目魚粥就隱藏在台南永康兵仔市場中，雖然沒有明顯的招牌，整間店就是破破舊舊的鐵皮搭建而成，不過生意卻非常好，且位置也正位於三角窗地方，所以遠遠看到排隊的人潮就知道是這家了。

店家的配料真的很多，而且價格真的是顛覆想像的便宜，不過環境衛生沒有到很好，內用區就是坐在吧檯旁而已，沒有很多內用區的位置，大部分也都是選擇外帶居多。

阿喜虱目魚粥菜單

阿喜虱目魚粥推薦

綜合鹹粥 $100

老闆說因為物價上漲，所以價格調漲了10元，我看到直接暈倒！這麼大一碗又豐富到不行的鹹粥，裡面滿滿的虱目魚肉、小卷、瘦肉、腸子等等，配料多到幾乎快滿出來，這樣一碗才賣100元，根本就是佛心來著！虱目魚肉本身已經處理過，幾乎沒有什麼魚刺，吃起來非常爽口又舒服，小卷也是相當Q彈好吃。不過湯頭的部分，個人覺得味道比較淡，可能是老闆一直清洗裡面的配料，讓整體湯頭的味道變得比較清淡一些，喝起來還帶有一點魚腥味，這部分個人就比較不愛了。

肉燥飯 $20

肉燥飯不同於一般肉燥飯，店家的肉燥飯是使用豬肉的邊角料去處理的，雖然肉燥吃起來沒有很燙口，但是出乎我意料的嫩以及有味道，且不同於台南那種黏糊糊帶有膠質的肉燥，本身也沒有什麼腥味，如果搭配著這樣的虱目魚皮等等一起吃其實還蠻不錯的，算是一碗讓我蠻意外好吃的肉燥飯。

阿喜虱目魚粥

地址：臺灣臺南市永康區勝利里勝利街116巷2-1號

時間：一 二 三 四 五 六 05:40-12:00

電話：無

文章來源：美食小蕃薯 FB：美食小蕃薯

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