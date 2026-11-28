台南美食《後甲圓環-無名虱目魚肉燥飯》是位於南紡夢時代附近，是一家沒有招牌默默耕耘的超好吃肉燥飯虱目魚店家，這家不必打著招牌就時常排隊排到馬路去，更別說這家店的時間非常長，可以吃早餐、中餐、晚餐、宵夜都可以，食材非常新鮮且超級道地的肉燥飯，號稱台南前十名肉燥飯之一的無名小吃，就讓我們來吃看看吧～～

後甲圓環-無名虱目魚肉燥飯店家資訊

後甲圓環-無名虱目魚肉燥飯 營業地址：701臺南市東區裕農里裕農路501號

聯絡電話：062347310

營業時間：星期一至星期日00：00–13：30；17：00–00：00

這家真的非常不起眼，完全沒有招牌，而且又在這大馬路交會之處，一般人根本不會特定跑來這裡吃，真的是做在地人的生意，但是在網路上聲量很高，有著2300多則4.2顆星的高價評論，但是店家沒有因而擴大經營，依舊保有原本的傳統做法去經營，真的是不可多得的老店。

店家的生意真的很好，雖然只是一間鐵皮屋去搭建的，整個環境非常簡陋，我們中午吃其實非常熱，也沒有什麼風，但是這家店的人潮卻沒有停過，而不論內用或是外帶都是要排隊點餐，至於內用桌沒有到非常多位置，但是可以點完餐後看哪裡有位置跟阿姨說，阿姨就會幫你端過去。

而店家也溫馨提醒顧客機汽車不要亂停車，警察會隨時取締，所以不要為了吃肉燥飯傷了荷包。

後甲圓環-無名虱目魚肉燥飯菜單

後甲圓環-無名虱目魚肉燥飯推薦

肉燥飯 $30

店家的肉燥飯是屬於肥肉型的，滷汁滷的黑金色，肉燥整個肥嫩又帶有膠質，吃起來帶有彈性又軟Q，搭配一些香菜點綴，幾乎就可以扒完一碗白飯，店家還給一片醃製小黃瓜去增添口感以及解膩，讓這碗肉燥飯恰到好處，真的會讓人停不下來的那種。

魚肚+魚丸湯 $150

魚肚湯的魚肚非常大片，整個都沒有魚刺很方便去吃，肉質細緻帶有一點纖維感，並沾上店家附的醬油薑絲，整個提味到不行，只可惜我不懂的是魚肚中的肥油都被刮掉了，整個大失所望，畢竟點魚肚湯就是為了吃那黑色的魚油壓～～魚丸也是非常Q彈有嚼勁，咬下後帶有一點魚肉的鮮甜，整碗湯也非常清爽鮮甜，完全沒有魚腥味，是好喝清爽的湯，難怪大家都很愛這家店，有來台南夢時代不紡來這吃一下後甲圓環-無名虱目魚肉燥飯。

後甲圓環-無名虱目魚肉燥飯

地址：臺灣701臺南市東區裕農里裕農路501號

時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

電話：062347310

文章來源：美食小蕃薯 FB：美食小蕃薯

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