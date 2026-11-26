來嘉義玩，如果行程會經過中埔交流道或準備往阿里山方向走，可以把這間蔡大頭甕烤雞直接收進口袋名單！蔡大頭甕烤雞位在嘉義縣中埔鄉頂中下街95號，從中埔交流道下來不遠就能抵達，最醒目的就是路邊超大的「蔡大頭」紅色招牌，開車經過其實滿難錯過。店家除了招牌甕烤雞，還有各式台菜、熱炒、雞料理及多人合菜，算是很適合家庭旅遊、朋友聚餐的嘉義中埔美食。

蔡大頭甕烤雞外觀與氛圍

蔡大頭甕烤雞的位置滿好找，店外立著超大的紅色招牌，上面直接寫著「蔡大頭、甕烤雞」，旁邊就是大馬路，開車從中埔交流道下來一下子就能看到。

停車場

我覺得這裡跟很多公路旁甕仔雞餐廳很不一樣的地方，就是整體規模真的大很多。

尤其停車空間很有感，店家共有多區大型停車場，除了小客車之外，甚至連團體遊覽車也很方便。假日出遊最怕為了吃一頓飯，在附近繞半天找車位，來這裡相對輕鬆不少。

候餐環境

店外沿著騎樓還設有一整排木製野餐桌椅，等位的時候可以先坐著休息，對帶長輩或小朋友的家庭來說會舒服很多；而且候位區是在有遮棚的位置，就算嘉義太陽很大，也不用一直站在戶外曬。

假日另外還有提供冰冬瓜茶免費自取，這點我覺得很加分；嘉義天氣熱，尤其接近中午來吃飯，排隊時先喝一杯冰涼冬瓜茶真的很消暑。旁邊也有紙杯可以直接使用，不需要再另外購買飲料。

另外戶外還有獨立的男女廁所與洗手台，動線和用餐區分開，對大型聚餐餐廳來說滿方便。

整體來說，蔡大頭雖然假日人很多，但從候位座椅、遮棚、免費冬瓜茶到戶外洗手區都有準備，比起一些熱門甕烤雞店只能站在門口等，候餐過程會舒服不少。

蔡大頭甕烤雞內用環境

實際走進去之後，內用空間比我原本預期的還大；主要都是多人圓桌，很明顯就是為了家庭客、家族聚餐以及團體客設計。一桌坐六到十人都很常見，而且中間有大型轉盤，點一桌合菜大家一起分食很方便。

店裡還用透明水幕造景稍微區隔座位區，整體不是精緻網美餐廳的路線，而是很有嘉義在地大型合菜餐廳的熱鬧感。

旁邊也有大型飲料冰箱，有汽水、茶飲、啤酒等不同飲品。

蔡大頭甕烤雞菜單

蔡大頭甕烤雞不只是單點甕烤雞，店家也有推出不同人數的合菜；像是兩人份套餐、4～6人份巧食套餐，到10人份的吉祥合菜、珍饌合菜、滿福合菜都有，而且套餐裡除了甕烤雞，還會搭配涼拌、豬肉、海鮮、青菜、 湯品與季節水果。如果第一次來、又剛好人比較多，不想一道一道研究，直接選合菜其實滿方便。

蔡大頭甕烤雞餐點介紹

窯烤雞

來蔡大頭甕烤雞，這隻雞完全就是主角。

一整排甕爐，工作人員將烤好的雞從甕裡拉出來，那個金黃色澤真的很誘人。

烤好的雞不是直接整隻端上桌，工作人員會戴上手套現場處理，把雞一塊一塊拆開，再重新整理擺盤。

最吸引我的就是雞皮；烤到呈現漂亮的焦糖金黃色，表面油亮油亮的，雞皮咬下去帶著薄薄的酥香，靠近雞翅、雞腿的位置尤其香。

裡面的雞肉卻沒有跟著變乾，特別是雞腿肉很嫩，撕開可以看得到肉裡還保有水分。胸肉相對扎實一些，但不會吃兩口就覺得乾到一定要配水。

旁邊還會附胡椒鹽和雞油，雞肉本身已經有香氣，我反而建議第一口先直接吃，再依喜好沾胡椒鹽。

竹筍湯

烤雞下面會接住烤製過程中流出的雞汁和雞油，工作人員處理雞肉時，可以看到這些珍貴的雞汁完全沒有浪費，而是再和竹筍湯結合。

竹筍湯裡可以吃到一片片筍子，加入雞油後，湯面帶著細細的油珠，入口比一般清筍湯更有雞肉香氣，但又不會像濃雞湯那麼厚重；筍子的清甜剛好把雞油的香氣托起來，吃完幾塊烤雞再喝一口真的很舒服。

紫蘇梅仔雞

紫蘇梅仔雞端上桌的顏色非常深，雞肉均勻裹上一層油亮的醬汁，再撒上一點白芝麻，看起來就知道是偏濃郁路線；實際吃起來不是單純甜甜的醬燒雞，入口會先有梅子的酸甜感，接著才是醬汁的鹹香，尾韻多了一點紫蘇梅特有的香氣。

雞肉切成適口大小，每一塊都很巴醬，但不會厚厚一層勾芡感。

涼拌珊瑚草（胡麻）

這道端上來我第一個注意到的是上面滿滿的柴魚片；珊瑚草本身帶著很明顯的脆度，咬起來有點QQ的，又不會像一般葉菜一下就軟掉。外面拌上胡麻醬之後多了一股芝麻香，最上面的柴魚又把鮮味帶出來。

整桌雞肉、控肉、排骨都比較有存在感，這時候穿插一口冰涼爽脆的珊瑚草，就會覺得很剛好。

筍絲控肉

筍絲控肉一端上來份量就很有台菜餐廳的氣勢，而且不是薄薄幾片肉，是直接切成一大塊一大塊的五花控肉；肥瘦比例很明顯，外層已經完整吸收醬汁，肥肉吃起來軟嫩帶膠質感，瘦肉也不會乾柴。

底下還鋪著不少筍絲，把控肉的肉汁、滷汁一起吸進去，所以筍絲本身也很有味道。

糖醋排骨

排骨外層裹著酸甜醬汁，入口先吃到甜味，後面才慢慢帶出醋香，不會酸得太刺激。排骨裡面的肉還保有嫩度，不是炸得乾乾硬硬的口感。

我自己比較喜歡這種醬汁有巴在肉上，但又不會厚到整口都只剩粉漿的糖醋排骨。

薑絲過貓

吃合菜真的不能全部都是肉，這盤薑絲過貓來得非常剛好；過貓還保持很漂亮的翠綠色，不是炒到黑黑軟軟的樣子。

實際入口是滑嫩中帶一點脆度，尤其嫩芽的地方口感很好；裡面搭配薑絲及一些豆豉增添香氣，整體調味不會搶過蔬菜本身。

煉乳螺絲捲（五顆）

一份五顆螺絲捲，外型不是普通銀絲卷，而是一圈一圈捲成圓滾滾的樣子，炸完呈現漂亮金黃色，看起來超可愛；外層咬下去是酥的，裡面則保留麵體柔軟、帶點空氣感的層次。

酥炸地瓜｜每桌招待

這個不是我們點的，而是店家招待的酥炸地瓜；用竹籃裝上桌，一塊一塊地瓜裹上薄薄炸衣，外層炸得金黃。

咬下去外面微酥，裡面的地瓜則是軟綿綿的，而且還保有地瓜本身的甜味，不會全部被炸粉蓋過去。

蔡大頭甕烤雞體驗心得

嘉義中埔一帶本來就有不少甕仔雞餐廳，但蔡大頭的規模比較像一間真正的大型合菜餐廳，不只停車場夠大，裡面座位也多，而且菜色選擇從雞料理、豬肉、青菜、海鮮到甜點都有。

最重要的是招牌甕烤雞真的很有存在感；從現場看到一隻隻烤雞出甕，再到工作人員拆雞，最後把烤製留下來的雞汁雞油和竹筍湯結合，整個過程不只是「吃一隻烤雞」，而是有一套自己的吃法。雞皮帶酥香、腿肉嫩，竹筍湯又把雞的香氣接續下去，這也是這餐我印象最深的部分。再加上紫蘇梅仔雞、筍絲控肉、糖醋排骨這幾道偏下飯的菜，以及珊瑚草、過貓讓整桌不會太油膩，人多一起來吃反而最適合。

如果你正在找嘉義中埔美食、中埔交流道美食、嘉義甕烤雞、阿里山沿途美食、嘉義家庭聚餐或嘉義合菜餐廳，蔡大頭甕烤雞都滿值得排進行程。

蔡大頭甕烤雞

地址：嘉義縣中埔鄉富收村4鄰頂中下街95號

電話：05-230-0585

營業時間：

週一～週五 11:00～14:30、16:30～20:30

週六 11:00～21:00

週日 11:00～20:00

文章來源：嘴很忙小姐 FB：嘴很忙小姐

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