來嘉義除了吃雞肉飯，抹茶控也有不少值得收藏的口袋名單！這次整理了3間各有特色的嘉義抹茶專賣店，從創意十足的山葵鹽抹茶奶蓋、經典抹茶拿鐵，到抹茶巴斯克蛋糕、霜淇淋與特色日式甜點，每間都有不同的亮點。不管是喜歡濃郁茶香，還是想找間有質感的咖啡廳享受下午茶，這3間都很值得放進嘉義美食清單！

嘉義抹茶推薦：銀幔珠抹茶所

山葵鹽抹茶奶蓋超特別！抹茶霜淇淋、烤布丁也不能錯過

第一站來到嘉義市區的銀幔珠抹茶所，這間最吸引小編的就是充滿創意的抹茶甜點與飲品！尤其是招牌的「山葵鹽抹茶奶蓋抹茶拿鐵」，將抹茶的茶香與山葵鹽奶蓋結合，光看品名就讓人忍不住想試試。比起一般常見的抹茶拿鐵，多了一點鹹甜交織的風味變化，對喜歡嘗試新口味的抹茶控來說相當有吸引力。

圖/Ready Go

除了特色飲品，這裡的抹茶甜點也很值得期待！「綜合抹茶霜淇淋」是炎熱天氣裡很適合來上一份的冰涼甜點，而「抹茶淋醬烤布丁」則將經典布丁搭配抹茶淋醬，讓原本的甜點多了一層茶香。從抹茶拿鐵、霜淇淋到烤布丁，一次就能探索不同形式的抹茶美食。如果正在尋找有特色的嘉義抹茶甜點、嘉義下午茶推薦，銀幔珠抹茶所很值得收藏！

銀幔珠抹茶所



地址：嘉義市東區延平街180號



電話：0972-721-805



營業時間：12:00－18:00（週一、週二公休）

嘉義抹茶推薦：palette matcha

手刷抹茶搭配日式甜點，濃郁抹茶巴斯克讓抹茶控淪陷！

palette matcha 是一間藏身嘉義老宅的抹茶專賣店，保留老屋的復古氛圍，搭配充滿日式風情的空間，讓人彷彿走進日本茶屋。店內主打手刷抹茶飲品，搭配日式點心及各式抹茶甜點，還會不定期推出季節限定品項，每次造訪都有機會發現不同驚喜！

圖/Ready Go

其中最不能錯過的就是抹茶巴斯克蛋糕，濃郁的抹茶香氣與乳酪的醇厚風味完美融合，口感綿密細緻，每一口都能感受到抹茶獨特的茶香與微苦韻味，搭配乳酪的柔和奶香，層次豐富又不失平衡。推薦搭配一杯現刷抹茶，讓茶香在口中慢慢堆疊，享受專屬抹茶控的療癒下午茶時光！店內還會不定期推出季節限定甜點，讓人每次造訪都有不同期待。無論是想品嚐道地日式抹茶，還是找間充滿懷舊氛圍的老宅咖啡廳放鬆，都值得收進嘉義美食口袋名單！

palette matcha



地址：嘉義市東區北榮街41號



營業時間：12:00－18:00（週一、週二公休）

嘉義抹茶推薦：堀川茶事

老屋裡的日式抹茶茶室，招牌堀川號搭配精緻甜點超療癒！

隱身嘉義市區的堀川茶事，是一間充滿日式氛圍的特色茶室，保留老屋的懷舊韻味，搭配質感十足的茶飲與精緻甜點，讓人彷彿走進日本街角的小茶屋。少了熱鬧咖啡廳的喧囂，多了一份悠閒自在的氛圍，很適合找個午後坐下來，細細品味茶香與甜點。

圖/Ready Go

來到堀川茶事，絕對不能錯過招牌「堀川號」！以抹茶結合內餡為紅豆的銅鑼燒，將日式茶香與經典和菓子的風味巧妙搭配，抹茶的微苦茶韻與紅豆的香甜相互襯托，呈現豐富的味覺層次。另外，店內的「小山林檎」也是相當吸睛的特色甜點，光是精緻的名稱就讓人充滿好奇。無論是抹茶愛好者，還是喜歡探索特色老宅咖啡廳的人，都很適合把堀川茶事收進嘉義下午茶清單，享受一段充滿日式風情的午後時光！

堀川茶事



地址：嘉義市東區吳鳳南路37巷15號



電話：05-227-2672



營業時間：週三至週日13:00－19:00（週一、週二公休）

嘉義抹茶一日遊行程表

想一次收集3間嘉義抹茶店，可以把行程安排在下午，搭配嘉義市區散步，從創意抹茶飲品一路吃到日式甜點。由於3間店的營業時間不同，建議提前確認當日營業狀況，避免撲空。

嘉義抹茶一日遊行程表

想一次收集3間嘉義抹茶店，可以把行程安排在下午，搭配嘉義市區散步，從創意抹茶飲品一路吃到日式甜點。由於3間店的營業時間不同，建議提前確認當日營業狀況，避免撲空。

時間 行程規劃 10:30 【嘉義市區散步】先到市區走走，感受嘉義街道的悠閒氛圍，也可以安排附近景點拍照。 12:00 【銀幔珠抹茶所】第一站先挑戰山葵鹽抹茶奶蓋抹茶拿鐵，再搭配抹茶霜淇淋與烤布丁。 13:30 【palette matcha】走進老宅抹茶咖啡廳，品嚐抹茶拿鐵與抹茶巴斯克蛋糕。 15:00 【嘉義市區自由活動】安排短暫散步或休息，避免連續吃甜點太有負擔。 16:00 【堀川茶事】最後一站品嚐特色茶飲與甜點，在老屋氛圍中享受下午茶時光。 17:30 【嘉義市區晚餐】結束抹茶之旅，再找間嘉義在地餐廳享用晚餐。

※以上為建議行程，實際時間需依店家營業公告、候位狀況及交通方式調整。

嘉義抹茶推薦 FAQ

嘉義有哪些推薦的抹茶專賣店？

這次推薦3間嘉義抹茶店，分別是銀幔珠抹茶所、palette matcha與堀川茶事。銀幔珠以創意抹茶飲品與甜點吸引目光；palette matcha適合喜歡抹茶拿鐵、巴斯克蛋糕的人；堀川茶事則適合想體驗特色茶室與精緻甜點的旅客。

嘉義哪間抹茶店最適合下午茶約會？

如果喜歡老宅咖啡廳，可以選擇palette matcha，搭配抹茶拿鐵與巴斯克蛋糕，很適合和朋友一起享用下午茶。若偏好老屋茶室的氛圍，也可以考慮堀川茶事。

不喜歡太苦的抹茶，適合去哪一間？

如果平常不太喝純抹茶，可以先從抹茶拿鐵或搭配乳製品的甜點開始，例如銀幔珠的抹茶霜淇淋、palette matcha的抹茶拿鐵。實際茶味濃淡與甜度會依店家配方而不同，建議點餐前先詢問店員。

嘉義3間抹茶店可以安排在同一天嗎？

依照這次整理的品項，3間店的抹茶飲品與甜點價格約落在NT$130至NT$220之間。如果想一次品嚐多款甜點，建議和朋友一起分食，不只能減少負擔，也能嘗試更多不同口味。

嘉義抹茶店需要提前訂位嗎？

是否開放訂位需依各店規定而定，建議出發前查看店家官方社群或Google Maps資訊。尤其假日與熱門下午茶時段，最好預留候位時間，避免影響後續行程。

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