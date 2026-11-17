創立超過70年的在地超人氣老字號小吃「江川肉燥飯」，日前因與鄰近的「金得春捲」捲入共同租約爭議，一度面臨被迫在12月結束營業的窘境，在老饕圈掀起一片譁然與不捨。不過，峰迴路轉迎來好消息，江川肉燥飯官方已正式公告，新店面已經確定，台南人這下可以放心了！

「江川肉燥飯」國華街店面。圖／翻攝Google Maps

這起備受關注的租約風波源於當地4間店家長達60年來採取的「共同繳租、代表簽約」模式。隨著金得春捲決定租約到期後「不續約」且未事先妥善協調，導致同份合約下的江川肉燥飯等店家無辜受波及，甚至決議於年底熄燈，讓許多支持多年的粉絲直呼「台南少一味」。

圖／翻攝台南江川肉燥飯FB臉書粉專

迎來最新消息，台南江川肉燥飯於臉書粉專宣布「很幸運的～我們找到新店面的落腳處囉...原本國華街的店面大概營業到12月中，新地點會在1月重新開幕，確切時間看整理的如何再跟大家說」，更笑稱，雖然新店面空間比國華街舊址小了一點，但最大的好處是「終於比較好停車」，再也不用擔憂吃飯吃到一半、車子被拖吊的驚悚畫面了。

據了解，新址就選在位於成功路與海安路交叉口的三角窗、也就是日前同樣讓在地人惋惜歇業的「老地方蝦仁飯」舊址；目前江川肉燥飯國華街原店預計將營業至12月中旬，隨後便會著手進行搬遷與籌備，預計最快將在明年1月於新址重新開幕（確切日期將視整理進度另行公告）

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