



一顆顆金黃色巨型圓筒散落在農田之中，遠遠望去宛如放大版的捲心酥，這幅充滿趣味的景象，就出現在嘉義縣新港鄉！隨著二期稻作進入收割季節，潭大村大客一帶的田間陸續可見大型稻草捲，圓滾滾的造型搭配收割後的田野，形成秋冬特有的農村風景。沒有刻意打造的裝置藝術，也沒有人工布置的拍照場景，這些由農事活動自然形成的景致，反而展現嘉義農村最真實的季節樣貌。





▲圖片來源：呂安純攝影





高鐵列車穿越田野！捕捉農村與速度同框畫面

新港稻草捲最吸引攝影愛好者的特色之一，就是有機會拍下高鐵列車與金黃草捲同框的畫面。當列車沿著高架軌道快速通過，前景是一顆顆靜置田間的稻草捲，遠方則延伸出農田、道路與村落建築，形成鮮明的視覺對比。尤其在陽光充足的日子裡，稻草的金黃色澤更加突出，搭配藍天與高鐵列車，呈現充滿層次的田園景觀。這種農村生活與現代交通交會的畫面，也成為新港秋冬值得留意的攝影題材。





▲圖片來源：呂安純攝影





不只是拍照道具！稻草捲藏著農業循環故事

這些外型討喜的巨大稻草捲，其實是農民在稻作收成後，利用專業機具將稻草收集、壓縮並捆紮而成的農業資材。經過整理的稻草方便搬運與保存，後續可依用途提供農業生產使用，例如作為菇類栽培相關材料。看似隨意散落田間的圓筒草捲，背後反映的是農村收割作業與資源再利用的過程。也因為這些稻草捲具有實際用途，並非永久擺設，數量與位置會隨農民作業進度改變，讓每次遇見的田野景象都不盡相同。





▲圖片來源：呂安純攝影





新港潭大村季節景點！賞景別忘尊重農田

想尋找這片季節限定的田園風景，可留意嘉義縣新港鄉潭大村大客聚落周邊，以及縣道164線沿線農田。由於稻草捲可能隨時載運清場，現場並沒有固定展示範圍，建議出發前先確認近期照片與農事狀況。拍攝時應在安全且不妨礙交通的位置取景，避免進入私人農地、踩踏作物或阻擋農機具通行。稻草乾燥且容易燃燒，現場更應避免任何火源，也不宜攀爬或推動草捲，才能在欣賞農村美景的同時，尊重在地農民的日常作業。





▲圖片來源：呂安純攝影





【嘉義新港大客稻草捲景觀】

主要位置：嘉義縣新港鄉潭大村大客聚落周邊





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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