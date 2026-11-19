【旅奇傳媒/編輯部報導】想感受阿里山的森林魅力，不妨安排一趟山林小旅行。嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）推薦遊客從「特富野古道」出發，漫步高聳柳杉林與昔日森林鐵道，午後前往「阿里山國家森林遊樂區」品嚐高山茶、欣賞山巒景色，夜宿山林，隔天清晨搭乘森林小火車迎接日出，再走訪水山巨木，從健行、品茶到森林探索，感受阿里山豐富的自然景觀。

▲祝山車站。 圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

文觀局表示，「特富野古道」海拔約1,700至2,300公尺，全長約6.32公里，前身為日治時期運送林木的「水山線鐵道」，沿途保留部分舊鐵軌、棧道及橋梁遺跡，兼具自然景觀與林業歷史。推薦從「自忠登山口」出發，前段約3.7公里地勢相對平緩，兩旁柳杉筆直高聳，適合放慢腳步欣賞森林景色；後段則有枕木階梯及較陡路段，建議旅客衡量自身體力，穿著適合健行的鞋款。

▲徜徉山林「特富野古道」健行。 圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

結束古道健行後，可前往「阿里山國家森林遊樂區」享受午後茶時光。位於「阿里山轉運站」樓上的「森2488mｘ馬羊家茶」，可透過森林意象木雕認識林業文化，並在大片落地窗前欣賞塔山群峰，品嚐阿里山咖啡及特色茶飲。

遊客也可到「阿里山賓館」享用咖啡與甜點，或走進充滿懷舊氛圍的50年代咖啡館，感受紅檜木空間的獨特風情，傍晚入住當地旅宿享受山林夜晚。

▲懷舊咖啡館。 圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

隔日清晨搭乘阿里山森林鐵路「祝山線」，前往海拔2,451公尺的「祝山車站」欣賞日出。迎接晨曦後，可到隱身森林間的「茶田35號」享用手作早餐、品嚐阿里山高山茶。接著前往「水山療癒步道」，沿著昔日「水山線鐵道」遺跡探訪樹圍超過16公尺的水山巨木，欣賞壯觀的巨木景觀與森林生態。

文觀局表示，阿里山除了日出與雲海，還有豐富的森林步道、林業歷史及在地茶文化，適合安排深度旅行。邀請大家走進「特富野古道」、搭乘森林小火車，在山林間享受悠閒假期。更多旅遊資訊，請參閱「慢遊嘉義」Facebook、Instagram 查詢。

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