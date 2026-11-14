嘉義人快設鬧鐘！ 「饗食天堂嘉義耐斯店」12/1正式開幕、這天上午11點開放搶訂

嘉義的饕客們終於不用再羨慕外縣市！ 籌備整整一年的人氣Buffet品牌「饗食天堂」正式宣布進駐嘉義市五星級的耐斯王子大飯店7F，確定將於12月1日盛大開幕！消息一出，在地民眾紛紛嗨喊「準備開始大吃特吃」。

耐斯王子大飯店。圖／嘉義市政府提供

坐落於耐斯王子大飯店7F的全新據點，不僅維持品牌一貫豐富、號稱全台高CP值的上百道經典異國美饌，官方更透露將同步推出「嘉義店限定菜色」準備驚喜亮相。

圖／饗賓集團提供

據饗食天堂官方最新正式公布，「嘉義耐斯店」將於11月16日上午11:00起，同步開放電話與網路全面訂位，有興趣的朋友不妨設定好鬧鐘！

圖／饗食天堂官網

饗食天堂嘉義耐斯店

．地址：嘉義市東區忠孝路600號 (耐斯王子大飯店7F)

．網路訂位： 點此進入饗食天堂線上訂位系統

．電話訂位： 05-277-3888

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