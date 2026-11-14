夜色正好！嘉義晚上9點後的美好時光 宵夜、咖啡與微醺夜生活提案

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義市晚上9點後，還能去哪裡？嘉義的夜晚，不只有熱鬧，也有值得慢慢品味的日常，當城市亮起燈光，熱騰騰的宵夜、深夜咖啡、特色酒吧與迷人的城市夜景，正等著你繼續探索，快把這份嘉義夜生活清單，先收藏起來！

▲「蔬盈市場火鍋」把傳統市場風格融入用餐空間。 圖：嘉義市政府／提供

■ 夜間食光・今晚再吃一頓好的

晚上9點，食慾才正要開始！想吃得豐盛一些，就到「路易奇電力公司嘉義電廠」，從和牛燒肉到各式美味料理，讓滋滋作響的烤肉香氣，為夜晚加點溫度。

喜歡熱騰騰的鍋物，「蔬盈市場火鍋」把復古市場風格融入用餐空間，豐富的蔬菜與鍋物選擇，讓晚餐延長成一場美味聚會。

還想再吃點嘉義味？不妨到「文化路夜市」，從在地小吃到冰品甜點，跟著街頭香氣尋找下一站，感受嘉義最有煙火氣的夜晚。

▲「明明咖啡」提供甜點、咖啡與舒適空間。 圖：嘉義市政府／提供

■ 深夜咖啡・今晚不急著說晚安

藏身文化路旁的「明明咖啡」，讓咖啡香、甜點與舒適的空間，成為旅行中的夜間休息站，找個喜歡的位置坐下，聊聊今天的旅程，或只是安靜享受一杯咖啡，都是夜晚剛剛好的安排。

■ 城市夜遊・收藏入夜後的嘉義

吃飽喝足，還想看看不一樣的嘉義？到「森林之歌」欣賞融合林業意象的木構藝術地標，感受城市夜晚的獨特風景；喜歡湖畔的靜謐氛圍，可以前往「蘭潭」風景區，欣賞湖面夜色、水舞與月影潭心，讓旅程多一段悠閒時光。

■ 微醺時光・夜晚也有自己的風格

喜歡特色調酒與空間氛圍，不妨把「COP Bar-Cocktails Of Pioneers」、「HOT Hi-end Of Tikii」收進口袋名單，從創意調酒到各具特色的酒吧空間，約上三五好友，為夜晚的聚會增添不同風味。

夜晚玩得盡興，就別急著趕回家！今晚住嘉義，記得多留一晚，把白天以外的精彩也一起收藏！可參考「嘉市潮選店2.0」超過130間特色小店、130種故事，有130種認識嘉義市的方式。

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