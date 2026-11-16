嘉義親子放電景點推薦！民雄童話秘境 「巨型粉紅豬」超好拍





你們知道嗎？嘉義民雄有一座充滿童話色彩的親子景點！「三隻小豬觀光農場」前身為傳統養豬畜牧場，經過轉型後，以經典童話故事為主題，打造結合動物生態、戶外遊憩與休閒餐飲的特色園區。最吸睛的莫過於入口附近的巨型粉紅豬造景，搭配充滿童趣的哈比屋與繽紛裝置藝術，讓農場各個角落都充滿拍照樂趣。寬敞的園區也適合親子家庭安排半日遊，從童話場景開始一場充滿驚喜的農場小旅行。





▲圖片來源：ShareLife 台灣旅行趣





迷你豬、狐獴萌翻天！20多種動物近距離欣賞

除了童話造景，園區內的動物明星更是讓大小朋友目不轉睛！農場飼養約二、三十種動物，包括人氣水豚、狐獴、梅花鹿、駱馬、浣熊及綿羊豬等，每種動物都有不同的可愛模樣。遊客能沿著園區動線觀察牠們的生活習性，部分區域還提供購買飼料、近距離餵食的互動體驗。從水豚悠閒休息的療癒模樣，到狐獴好奇張望的逗趣神情，都讓這趟農場之旅增添不少生動回憶。





▲圖片來源：ShareLife 台灣旅行趣

▲圖片來源：ShareLife 台灣旅行趣





草地沙坑玩到過癮！景觀餐廳還能看動物

對親子家庭而言，這裡不只有動物可以欣賞，更有許多讓孩子盡情活動的遊樂空間。園區規劃大片草地、兒童遊戲區、沙坑及戲水設施，讓小朋友能在戶外享受奔跑與探索的樂趣，部分設施則依季節及現場公告開放。玩累了還能到園區內的動物景觀餐廳休息，透過大片景觀窗欣賞狐獴、浣熊等動物的可愛模樣，讓用餐時間也成為另一種有趣的觀察體驗。





▲圖片來源：ShareLife 台灣旅行趣





門票130元玩半天！每週三公休別跑空

三隻小豬觀光農場一般全票為130元，園區開放時間為上午9點至下午6點，適合安排約2至3小時慢慢探索。除了動物餵食與童話造景，也能搭配手作活動、戶外遊戲與園區餐飲，讓親子出遊更加豐富。特別提醒，農場目前固定每週三公休，出發前記得確認營業資訊。另外，為維護園內動物健康，園區禁止攜帶寵物入內，入口處另設寵物寄放區，相關使用規範可事先向園方確認。





▲圖片來源：ShareLife 台灣旅行趣





【三隻小豬觀光農場】

景點地址：嘉義縣民雄鄉民新路369號

開放時間：09:00–18:00（每週三公休）

門票資訊：全票130元（兒童及其他優惠票種依園方公告）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>嘉義六腳私房景點！灣內可樂牆爆紅 民宅變身美式街景！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」