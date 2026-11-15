台南七股海線新地標！頂山濕地藏純白秘境 白色山屋現身





在遼闊平坦的台南海線，竟然出現了三座宛如童話小屋的白色山丘！位於七股頂山濕地、原第一賞鳥亭舊址的全新地景藝術《山山山屋》，由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處推動，以昔日七股鹽場常見的白色鹽堆為創作靈感。三座造型各異的純白小屋，透過起伏的建築輪廓與陶片馬賽克拼貼，將地方熟悉的鹽業風景重新呈現，也為這片以濕地與候鳥聞名的海岸地帶，增添一處充滿故事感的藝術地標。





▲圖片來源：七股鹽山FB





白色陶片堆疊鹽山記憶！光影下展現不同風貌

《山山山屋》最吸引人的視覺特色，來自一片片白色陶片組成的馬賽克表面。不同於一般平整的建築牆面，作品以高低起伏的線條模擬昔日鹽場堆積的小鹽山，讓三座小屋看起來彷彿從土地自然隆起。隨著陽光照射角度改變，細碎陶片也會呈現不同的明暗層次，與周邊開闊的天空、濕地景觀形成鮮明對比。遠望是一組簡潔純白的地景雕塑，靠近觀察則能發現更多藏在造型與材質之中的設計細節。





▲圖片來源：七股鹽山FB





三座山屋藏三種寓意！串起故鄉與濕地生態

這三座純白小屋並非只是造型裝置，而是分別以「島嶼的山」、「故鄉的山」與「守護的山」為創作概念，將七股的地方記憶轉化為具體的藝術語言。作品壁面融入傳統漁村生活、海岸環境及過境候鳥等元素，其中也包含七股重要的生態象徵黑面琵鷺。從過去的曬鹽產業，到如今豐富的濕地生態，這片土地隨著時代轉變，留下不同的生活印記，而《山山山屋》正是透過藝術，將這些故事重新串聯起來。





▲圖片來源：七股鹽山FB





頂山濕地增添藝術風景！感受七股海線之美

七股頂山濕地向來以開闊的自然景觀與候鳥生態受到關注，如今隨著《山山山屋》加入，讓旅人多了一種認識地方的方式。三座純白小屋與周邊濕地相互映襯，無論從遠處欣賞整體輪廓，或近距離觀察陶片與壁面圖案，都能感受到藝術與土地之間的連結。若安排台南七股濱海旅行，也能將這處新地標與周邊賞鳥、生態景點一同規劃，在欣賞自然風光的同時，重新認識這片土地曾經繁盛的鹽業歲月。





▲圖片來源：七股鹽山FB





【山山山屋】

景點位置：臺南市七股區頂山濕地（原第一賞鳥亭舊址）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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