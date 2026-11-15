週末呼吸芬多精！走進奧萬大國家森林遊樂區，享受賞楓自然之旅

【FunTime小編群】奧萬大四季皆美，冬楓、春櫻、夏瀑及秋月，但相信還是有很多人還沒去過，甚至是對奧萬大一無所知的，這篇就來仔仔細細的介紹一下奧萬大的各種資訊，一篇文章讓你搞懂奧萬大！

奧萬大國家森林遊樂區

奧萬大國家森林遊樂區 。

「奧萬大」位於南投縣仁愛鄉親愛村，海拔高度約1,100~2,600公尺之間，全區總面積為2,787公頃，是台灣赫赫有名的賞楓聖地！

營業時間：8:00-17:00

門票收費

門票收費。

停車費用

停車費用 。

奧萬大地圖

奧萬大地圖 。

奧萬大特色步道

櫻花園步道

櫻花園步道 。

奧萬大四季皆美絕不是虛名，除了厲害的楓葉之外，於每年的1、2月櫻花季來走訪櫻花園步道，可以看到櫻花盛開，一片粉紅場景非常浪漫呢！走到櫻花園步道終點就要邁向好漢坡步道囉！

好漢坡步道

好漢坡步道一共有456階，從停車場入口處沿著走就會經過好漢坡步道，去程路線屬於輕鬆好走，回程才是真正考驗體力的了，所以大部分的人回程都會選擇走楓林步道，若真的來回走完好漢坡你就是一條好漢啊！

楓林步道與森林步道

楓林步道與森林步道緊鄰，楓林步道較為平緩，相對其他步道來說路程較長，可說是通往後面步道及景點的主要道路，沿路綠樹環繞、楓香點綴，美不勝收。

賞鳥步道、賞鳥平台

賞鳥步道、賞鳥平台 。

奧萬大為了讓鳥兒有地方棲息、築巢，在賞鳥平台旁的樹幹上設置了鳥巢箱，幸運的話還可以看到鳥兒築巢喔！且根據園區的消息，奧萬大每年11月到隔年6月無論清晨或黃昏，都是賞鳥的好時機。

瀑布區步道

因為地質構造的關係，在奧萬大可以看到飛瀑、雙瀑、連瀑等類型的瀑布，在瀑布區步道沿途會經過幾個木棧平台，除了便於大家觀賞這些壯觀的瀑布，也有機會可以欣賞溪鳥哦！

奧萬大吊橋

奧萬大吊橋 。

奧萬大除了楓葉，這座大吊橋也非常有名，可以看到遠方的中央山脈景致，也能俯瞰一整片楓林區。雖然連接山谷兩端的這座吊橋一看就腿軟了，但其實非常穩喔！並且有限制安全上橋人數，是觀光客們一定要走訪的景點。

松林區

到達松林區的唯一途徑就是奧萬大吊橋，除了楓葉、櫻花、落羽松，奧萬大的松林可是歷史悠久，走過吊橋到達松林區之後，會有遠離塵囂與世隔絕的愜意感受。

奧萬大周邊行程推薦

清境農場

清境農場 。

號稱中部最熱門的觀光景點，你們來過了嗎？海拔約2000公尺的「清境農場」，時常可以看見可愛羊群穿梭在這片青青草原，除了綿羊秀也有馬術秀，吸引非常多遊客來觀看，除此之外，在這邊可以呼吸到很新鮮的空氣，是放鬆的絕佳選擇！

地址：南投縣仁愛鄉仁和路170號

營業時間：08:00-17:00

埔里酒廠

埔里酒廠 。

隸屬臺灣菸酒公司的「埔里酒廠」已有超過100年的歷史，最早還被遴選為製作御用貢酒，你說厲害不厲害！埔里酒廠最有名的則是紹興系列：紹興酒、紹興酒蛋、紹興香腸，都是埔里酒廠的暢銷商品，來了別忘了吃吃看哦！除了展售中心，也可以到酒文化館逛一逛，了解酒的發展史及製酒過程。

地址：南投縣埔里鎮中山路三段219號

營業時間：09:00-17:00（週六日營業至17:30）

Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠

Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠 。

提到台灣好喝的紅茶，第一個就會想到日月潭紅茶，來到「台灣香日月潭紅茶廠」，從外觀可以看見大有日式風格建築，參觀上也有清楚明瞭的動線。另外，除了有好吃的茶葉蛋、茶滷味等各式極具特色茶商品，還可以了解製茶過程、品茶，還有奉茶等等的體驗喔！好吃又好玩！

地址：南投縣魚池鄉魚池街443-36號

營業時間：09:00-17:20（週六日營業至17:50）

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