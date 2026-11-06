嘉義梅山探瀑聞茶香！漫步仙人堀步道、親子健行、體驗太興竹筒烤茶

在溪水沖刷侵蝕而形成的奇景「仙人堀」健行，感受山林之美。 圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋冬天氣舒適，是走進山林的好季節。嘉義縣文化觀光局推薦從梅山鄉「仙人堀步道」出發，沿著杉木林漫步，尋找傳說中的「仙腳印」、形似海螺化石的「玉螺洞」及溪水沖刷侵蝕而形成的天然地質奇景「仙人堀」，透過50分鐘的輕鬆健行感受山林之美。

嘉義縣文化觀光局表示，傳說有仙人下凡到此留下足跡才得名為「仙人堀」，「仙人堀步道」道全長約430公尺，適合親子家庭及初次接觸健行的遊客體驗，沿途高聳杉木林立，旅客可以一邊享受森林浴，一邊尋找水蝕形成的「仙腳印」以及宛如化石海螺的「玉螺洞」，在自然環境中發掘探索樂趣。

▲竹筒烤茶。 圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

走訪山林之後可以到「太興」品茶，在地茶農推出獨創「竹筒烤茶」，將茶葉放入當地盛產的桂竹筒後用炭火焙烤，依茶葉狀態掌握火候，讓茶香融入竹韻與炭焙風味，旅客可預約前往「晉揚欣茶庄」體驗；或是走訪「林韻茶園」，在茶香與連綿山景相伴下體驗深度茶文化，品嚐一頓山中饗宴。

▲品嘗茶風味美食。 圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

喜歡自然景觀的旅客可以前往「太興飛瀑步道」，沿著阿葉溪溪谷穿梭林蔭，聆聽溪水聲響，欣賞瀑布與茶園交織的山林景致；或前往「太平雲梯」眺望層疊山巒、雲海與夕陽，再沿著「雲之南道」漫步，欣賞山腰茶園風光；最後拜訪「龍王金殿」，讓行程更加多元。

▲全長約430公尺的「仙人堀步道」，適合親子家庭及初次接觸健行的遊客體驗。 圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

嘉義縣文化觀光局邀請把握秋冬出遊時節，從「仙人堀步道」開始，用雙腳感受嘉義山林的美好，走訪「太興」品茶、嚐美食，探索周邊自然與人文景點。更多遊程推薦，請至官方 LINE 平台（慢遊嘉義LINE@）或追蹤「慢遊嘉義」Facebook 粉絲專頁，查詢精選遊程與活動資訊。

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