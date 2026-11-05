雲林虎尾美人樹花況曝光！整排美人樹染粉紅 映照水圳超浪漫





雲林虎尾的秋日街景，正被一抹鮮明的桃紅色悄悄點亮！位於虎尾的美人樹大道，沿著水圳兩側排列著一株株高大的美人樹，當花朵綻放枝頭，粉紅色彩便與周圍綠意交織，形成充滿季節感的道路風景。從照片中可以看見，有些樹冠已聚集大片桃紅花朵，也有部分枝條仍保留綠葉與疏落花影，呈現自然錯落的開花層次，讓整條街道多了幾分柔美氣息。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





橘黃色美人橋超吸睛！粉紅花樹與水圳交織

這處美人樹大道最具辨識度的景觀，就是橫跨水圳的橘黃色「美人橋」。鮮明的橋身與兩側粉紅花樹形成亮眼對比，搭配筆直延伸的水道，讓整體畫面充滿線條與色彩層次。從橋旁取景，可以捕捉桃紅花朵在綠色樹冠間綻放的模樣；若沿著水圳方向拍攝，還能將花樹、橘色橋梁與水面倒影一同收入鏡頭，呈現虎尾獨有的秋季街景。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





桃紅花朵綴滿枝頭！近看更能感受細緻花姿

美人樹的花朵擁有鮮明的桃紅色彩，花瓣向外舒展，中心帶著較深的色澤，成簇綻放時格外吸睛。從照片中的近距離畫面可以看見，粉紅花朵分布於細長枝條之間，部分枝頭仍帶有花苞，與後方濃密的綠色樹葉形成鮮明對比。當陽光穿過樹梢，花瓣的色彩與輪廓更顯輕盈，無論拍攝整片樹冠，或聚焦枝頭細節，都能留下不同風格的賞花照片。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





沿著水圳欣賞花景！收藏虎尾限定粉紅風景

相較於集中式花海，虎尾美人樹大道更像是一條融入日常生活的季節風景線。道路、行道樹、水圳與橋梁相互串聯，讓旅人能從不同角度欣賞花樹的自然姿態。想拍攝完整街景，可以選擇橘黃色美人橋與水圳作為構圖重點；喜歡花朵特寫，則能將鏡頭對準低垂的開花枝條。由於周邊仍有車輛通行，賞花時應留意交通安全，避免站在車道或水圳邊緣取景，才能安心收藏這片粉紅風景。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





【雲林虎尾美人樹大道】

賞花地點：雲林縣虎尾鎮美人橋周邊水圳道路





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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