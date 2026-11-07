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嘉義田野系花海秘境！太保波斯菊繽紛綻放 花浪一路綿延

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


嘉義的秋天，正悄悄染上一片浪漫粉紅！位於太保市田尾里的波斯菊花海，近期迎來季節限定的盛開景致，大片粉紅、火紅與白色花朵沿著高鐵高架橋兩側綻放，將原本樸實的農田妝點成繽紛花毯。這片花海源自農民利用休耕期間種植波斯菊作為綠肥作物，意外成為秋季最吸睛的田園風景。放眼望去，花朵隨著微風輕輕搖曳，讓人忍不住停下腳步，收藏這份屬於嘉義農村的季節浪漫。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


高鐵列車作為花田背景！捕捉速度與自然交織的畫面

這片波斯菊花海最迷人的特色，就是能將高鐵列車與繽紛花田一起收入鏡頭。當白色列車從高架橋上疾駛而過，下方則是隨風起伏的粉紅花浪，現代交通與自然田園形成鮮明對比，也讓照片多了動態故事感。攝影時不妨以大片花田作為前景，再將高鐵高架橋安排在畫面後方，等待列車經過的瞬間按下快門。無論拍攝寬闊的田園全景，或聚焦花朵與列車交會的畫面，都能展現不同的秋日魅力。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


粉紅、火紅與純白交錯！柔和光線拍出夢幻花景

仔細欣賞這片花田，可以發現波斯菊並非只有單一色彩，粉紅、火紅與白色花朵相互交錯，形成層次豐富的自然花毯。想拍出更柔和的花海照片，建議選擇上午8時至10時，或下午3時以後前往，利用斜射陽光呈現花瓣輕盈透亮的質感。微風吹過時，細長花莖帶動整片花浪搖曳，搭配遠方開闊的農村天際線，即使沒有列車入鏡，也能捕捉充滿秋日氣息的田園風景。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


11月中旬前把握花期！秋季限定美景值得收藏

太保田尾里的波斯菊花海屬於農田休耕期間形成的季節景觀，並非全年開放的固定花園。依目前提供的花況資訊，這波盛開景致預估可延續至11月中旬左右，實際仍會受到天候及農田管理作業影響。想前往賞花的旅人，可沿著高鐵大道及田尾里周邊尋找適合的觀賞位置，並留意鄉間道路較為狹窄，避免任意停車或進入農田踩踏花朵。把握短暫花期，就能留下高鐵與波斯菊交織的嘉義秋日記憶。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


【嘉義太保田尾里波斯菊花海】

賞花地點：嘉義縣太保市田尾里，高鐵嘉義段高架橋兩側田野


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>漫步嘉義歷史街區！七處藝術據點免費看 壓軸舊監獄市集開逛

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高鐵 波斯菊

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