台南官田賞花超夯熱點！藏九花園數百公尺粉白花牆現況正美





秋日的台南官田，正被一片繽紛的九重葛悄悄染上浪漫色彩！近期備受關注的「藏九花園」，園區九重葛迎來盛開時節，沿著地勢延伸的花牆綿延數百公尺，大紅、桃粉、純白與淺橘等色彩相互交織，遠遠望去宛如一道巨大的彩色花瀑。密集綻放的花朵與周圍綠意形成鮮明對比，也讓這座隱身官田的花園，成為秋季值得收藏的賞花秘境。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





高低錯落花海步道！每個轉角都有不同風景

藏九花園最迷人的地方，在於順應地勢規劃的賞花動線。園區內的九重葛沿著步道與坡地層層鋪展，讓遊客能從不同高度欣賞花牆的豐富變化。近距離可以捕捉花朵交疊的細緻色彩，稍微拉遠視角，又能將整片繽紛花海收入鏡頭。高低錯落的景觀設計，也讓花園多了幾分立體層次，適合喜愛花卉攝影的旅人慢慢尋找喜歡的取景角度。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





夕陽映照九重葛！還能遠眺官田田野景緻

除了鮮豔奪目的九重葛，藏九花園的另一項魅力，就是與周邊田園風光相互呼應的開闊景色。隨著步道逐漸向高處延伸，視野也跟著變得寬廣，能欣賞遠方稻田與鄉間景致。尤其傍晚時分，柔和夕光灑落花牆，為原本鮮明的紅粉色系增添溫暖光澤。花海、田野與夕陽交織的畫面，讓這趟賞花旅行多了一份悠閒而浪漫的氣息。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





百元清潔費賞花海！出發前掌握遊園提醒

計畫前往藏九花園賞花的民眾，園區目前每人收取100元清潔費。由於主要步道以碎石子路面為主，建議穿著舒適好走的平底鞋，方便沿著花牆慢慢欣賞。拍照時也應遵守園方規定，避免踏入花叢或攀折花枝，讓美麗景觀得以持續維持。九重葛花況仍會受到天氣影響，出發前不妨先確認園區最新開放資訊與花況，再安排一趟輕鬆的官田賞花小旅行。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【藏九花園九重葛花海】

景點地區：台南市官田區

入園費用：每人清潔費100元





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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