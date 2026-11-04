光影點燈！台南關子嶺變身日式山城 秋日和傘浪漫光影超夢幻





台南關子嶺的夜晚悄悄換上浪漫新裝！配合2026關子嶺溫泉美食節，溫泉山城自10月24日起推出期間限定夜間光影燈飾，沿著寶泉公園、嶺頂公園至大成殿一帶，串起紅黃相間的日式燈籠與繽紛藝術造景。當夜色降臨，溫暖燈光映照山城步道，為熟悉的溫泉街景增添濃厚日式風情，也讓秋冬的關子嶺多了一份值得細細欣賞的夜間魅力。





▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影





紅黃燈籠一路綿延！山城步道充滿日式風情

最吸引目光的畫面，莫過於沿著步道排列的紅色與黃色燈籠。大小不一的燈籠在夜色中依序亮起，順著木棧道與街道延伸，形成溫暖又富有層次的光影景觀。部分巷弄還能看見整排紅燈籠高掛，搭配周圍建築與石牆，營造出帶有懷舊氣息的日式街景。無論沿著步道散步，或停下腳步捕捉燈籠與山城交織的畫面，都別有一番韻味。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





繽紛和傘與楓葉造景！秋日光影美得像畫

除了經典燈籠，園區也加入充滿秋季意象的光影裝置。繽紛日式和傘高低錯落排列，在燈光照映下展現鮮明色彩；扇形裝置則以紅橙楓葉圖案搭配山景意象，彷彿將秋日風景濃縮成一幅發光畫作。沿途還能欣賞結合燈飾與景觀的拍照場景，讓關子嶺的夜晚從單純的溫泉之旅，延伸出更多值得收藏的攝影角落。





▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影





每晚亮燈至午夜！安排一趟關子嶺秋冬夜遊

這場期間限定的山城光影將持續至11月22日，每日下午5時至午夜12時點燈，讓旅人有充裕時間感受關子嶺入夜後的不同風貌。若正計畫台南白河小旅行，不妨白天探索周邊景點、品嚐在地料理，傍晚再前往關子嶺欣賞燈海，搭配當地著名的泥漿溫泉，為秋冬旅程留下溫暖回憶。喜歡日式風格與夜景攝影的旅人，也別錯過這段限定展期。





▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影





【2026關子嶺溫泉美食節｜夜間光影燈飾】

活動日期：2026年10月24日至11月22日

點燈時間：每日17:00－24:00

展出地點：台南市白河區關子嶺溫泉區

燈飾範圍：寶泉公園、嶺頂公園至大成殿沿線





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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