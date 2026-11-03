「朗萌綺盟」萌翻安平漁人碼頭！12米巨型氣偶吸睛登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026跟朗萌綺盟一起來台南」日前舉行開幕儀式，活動10/31-12/06在「安平漁人碼頭」等地展出37天，包括12公尺高水上巨型氣偶、2座5公尺高陸上氣偶及多處特色裝置，打造安平秋冬觀光新亮點。副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席開幕，邀請走訪安平，與療癒系角色合影，感受港灣風情。

葉澤山表示，活動尚未正式開幕時，社群平台 Threads 已出現不少大型氣偶照片與討論，展現《朗萌綺盟》的人氣。市府自111年起持續在安平舉辦人氣 IP 裝置展出，累計吸引超過330萬人次參訪，結合角色魅力與港灣景觀，帶動地方觀光。

「2026跟朗萌綺盟一起來台南」開幕記者會。 圖：臺南市政府新聞及國際關係處／提供

葉澤山指出，安平本身就是國際知名的觀光景點，不僅擁有美麗港灣，更是台灣歷史發展的重要起點，如今透過大型 IP 裝置，讓傳統歷史景觀增添活潑可愛的元素，也讓不同年齡層的旅客都能找到旅遊樂趣。今年的《朗萌綺盟》圓滾滾的模樣格外討喜，相信安平漁人碼頭可說是「全台灣最療癒、最萌的港灣」，也期待活動再次掀起觀光熱潮，帶動周邊商家與地方經濟。

《朗萌綺盟》由《角落小夥伴》創作者、日本插畫家橫溝友里打造，以圓潤可愛的小生物為主角。此次12公尺高水上氣偶由「大山椒魚」與「小島」擔綱，搭配藍白水手帽。另有2座5公尺高陸上氣偶，包括手捧東山咖啡的「狐狸」，以及依偎在巨大布丁上的「小耳朵同盟」海獺與水獺，融合台南在地特色。

活動除大型氣偶外，夜間還有燈光秀，假日安排街頭藝人、特色市集及限定快閃店。也可順遊安平古堡、安平樹屋、億載金城、東興洋行及安平老街，品嚐清燙牛肉、蚵仔煎、蝦捲、蝦餅等在地美食，或搭乘港區及運河遊船，體驗安平歷史文化與水岸風光。

▲手捧東山咖啡的「狐狸」。 圖：臺南市政府新聞及國際關係處／提供

觀光旅遊局代理局長林國華表示，今年活動邁入第五年，展區串聯「安平漁人碼頭」、「安億公園」、「安平遊憩碼頭」及「Tabe 札哈木樂原」4大區域，設置15座結合台南景點與甜食元素的拍照板，並擴大夜間光環境。燈光秀平日18:00-20:00、假日18:00-21:00，每半小時演出1次，每次約3分鐘。

觀光旅遊局補充，活動期間每週六、日14:00-20:00，遊客與任選8個不同拍照板合照，並上傳個人社群平台，即可至「安平漁人碼頭」主展區服務台兌換「朗萌綺盟 IP 限定小提燈」，每人限領1個，每日數量有限，送完為止。限定快閃店10/31-12/06進駐「安億公園」，展售台南限定周邊商品；假日15:00另有市集及街頭藝人表演。活動相關資訊可至「2026跟朗萌綺盟一起來台南」官方網站查詢。

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