無名老攤一賣超過60年！ 台南中西區「大勇街無名鹹粥」4點開賣鹹粥.菜粽.肉燥飯.虱目魚美食統統有

台南中西區的【大勇街無名鹹粥】在地傳承超過60年，位於大勇街上的【大勇街無名鹹粥】菜單提供肉粽、菜粽、肉燥飯、魚湯、鹹粥、蚵仔粥、滷蛋、油豆腐等餐點，鄰近海安路商圈的【大勇街無名鹹粥】蠻多長輩會因為日據時代的老地名稱他為【新町鹹粥】，【大勇街無名鹹粥】價格親民用料新鮮裝修完環境更加舒適。

2025.10.1重新開業，9/15放16天長假別撲空；早起的台南人有鹹粥吃，沒有店名隱身巷弄中傳承超過一甲子，看似平凡但外帶的朋友絡繹不絕，在地人穿著拖鞋點了「鹹粥、菜粽、魚魚湯、肉燥飯」來當早餐，滿滿蚵仔、虱目魚。

這間超讚的啦～要給台南人的餐飲人一個鼓勵！好多人在好用心做，就像是阿花菜粽、阿嬤烤土司、水餃之家的阿姨，都看他們年輕做到長，一樣默默在這邊守候。

説真的，到現在我還是覺得「牛肉湯」到底怎麼變成台南代表特產的？小時候都吃鍋燒啊、肉燥飯、虱目魚菜粽米粿，最常還是吃蛋餅三明治。這過程真的超神奇。中秋節回來，老同學叫我帶他們吃。

印象中，小時候不會天天喝牛肉湯，就是舊市區善化比較多，價格也不便宜，牛肉本來就比較貴，頂多偶爾被大人帶去吃一次而已。那時候我們的日常早餐，哪次不是鍋燒意麵、菜粽，不然就是巷口的虱目魚湯加一碗肉燥飯？牛肉湯在童年的記憶裡，沒有到排不上前三名。

後來跟身邊一堆土生土長的台南朋友聊天，發現大家幾乎都是這個反應：「對啊！我們小時候哪有天天在吃牛肉湯？」

到底是什麼神奇的魔幻力量，讓牛肉湯突然爆紅，甚至直接頂替了無數台南人的童年日常，搖身一變成全世界都知道的台南美食傳奇？這真的是我到現在都想不通的謎。

我想這句可以總結「到台南有台灣最棒的牛肉湯文化，而不是台南早餐只有牛肉湯」阿大家不要斷章取義，擁牛派還是反牛派的看法都有對的地方「來台南玩必須吃看看牛肉湯，而不是在地人只吃牛肉湯」

無名鹹粥地址／電話／營業時間

Tel：06 226 7028

Time：0430-1130（公休見店家粉專）

台南市中西區大勇街85號

週邊有阿文豬心冬粉、大勇街無名鹹粥、碳饅堡、陽春麵、富鴻魚肚小吃、越南牛肉河粉、正宗越南河粉、品都串燒、下大道蘭米糕、樑記正老店牛肉湯、牛妹牛肉湯、上點麵攤等餐飲、場所。

大勇街無名鹹粥菜單（2025）

燥飯 20 菜粽 40 鹹粥 75 （2024.1）

價格以現場為主，這些年來物價飆漲，蠻多小吃、餐廳常常拍完不到兩三個月就上漲了，營業時間、公休時間、電話地址以現場為主，資訊僅供參考，如果有異動歡迎留言分享。

這次我們點了一碗鹹粥、肉燥飯、菜單與油條湯，還有肉燥飯三兄弟魯丸、魯蛋、豆腐。

飄香超過一甲子，蠻多長輩會以日據時代的地名稱這裡為【新町鹹粥】，不過近年來年輕一輩也會稱這裡為【大勇街無名鹹粥】，從稱呼能夠看出當地的文化變遷。門口可以看見堆如山的虱目魚肉與蚵仔，新鮮的魚肉現殺一字排開。

鹹粥碗內由虱目魚肉、鮮蚵與米粒交織而成，魚骨為底熬煮的湯頭鮮甜，佐以芹菜花、紅蔥酥、蒜酥提出香氣，鮮美滋味溫潤在心頭，魚肉暖嫩帶鮮香感，鮮蚵個頭不小水潤飽滿；米粒吸附上湯汁與食材精華只能說療癒，但台南的「粥」相較於常見的「粥」必較類似湯飯，仍舊但有米粒的嚼感，外地來的朋友別誤會是沒煮開喔!

除了鹹粥、肉燥飯還有賣菜粽、肉粽喔!台南有一系的虱目魚、鹹粥也都有賣粽子，不知道是不是師出同門，有研究的朋友可以幫忙大家解惑喔!台南粽子莫過於菜粽最有代表性，僅單的土豆、糯米包在荷葉裡頭煮熟，淋上台南味的醬油膏與花生粉即可上桌，甜甜的醬感與雙重花生芬芳隨著濕軟的米粒化開在舌尖，道地而經典的滋味是開啟早晨最美好的慰藉，對了台南的粽子多是用叉子品嘗，更老一輩用的是可重複利用的木叉。

肉燥飯屬於肥肉為主的那種肉燥，但是香氣相較台南店家稍微沒那麼甜偏鹹口一些。

佐以肉燥飯三兄弟，魯丸、魯蛋、豆腐是最豐盛的搭配，膠質狀的肉燥隨著米粒放入口中，疫情後就比較多吃炒飯便當外帶，會黏嘴的那種感動襲面而來，肉香帶鹹甜感瀰漫在舌尖只能說幸福。

油條湯的湯底一樣是魚骨熬煮，調味也與粥品大同小異，如果有點魚湯或鹹粥的話建議做乾的【肉燥油條】

2021菜單

無名鹹粥

電話：06 226 7028

時間：0430-1130（公休見店家粉專）

地址：台南市中西區大勇街85號

文章來源：美熊很愛吃 FB：台灣找美食

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