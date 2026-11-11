台南最新生魚片戰場！300元的生魚片切超厚 30元鮭魚味噌湯無限續碗、還撈得到真材實料的鮭魚肉

【中西區美食】海玉生魚片專賣店：高CP值平價刺身！內用鮮魚味噌湯還能免費續碗

臺南市中西區的【海玉生魚片專賣店】在地新開幕，民生路二段的【海玉生魚片專賣店】菜單提供綜合生魚片、鮭魚生魚片、巨無霸甜蝦、生食級干貝與鮮魚味噌湯，鄰海安路商圈與水仙宮市場的【海玉生魚片專賣店】主打產地直送與新鮮現切，近河樂廣場、郭綜合醫院的【海玉生魚片專賣店】是台南生魚片新店、台南中西區鮭魚、民生路日料好選擇。

海玉生魚片專賣店評價｜高CP值與貼心保冰服務

老闆真的瘋了！台南最新生魚片戰場——300元的生魚片竟然可以切得這麼厚、這麼肥美？30元鮭魚味噌湯：銅板價竟然無限續碗，開那個蝦膏⋯⋯（倒吸一口氣）海鮮控看到這裡直接原地高潮！裡面還撈得到真材實料的鮭魚肉！不輸連鎖店的品質，CP值直接炸裂！

海玉生魚片專賣店好吃嗎

座落於臺南市中西區民生路二段152號的海玉生魚片專賣店，菜單品項涵蓋各式刺身特盛、鮭魚生魚片、花枝刺身、黃金鯡魚，這家店最讓人驚豔的特色，莫過於兼具親民價格與極高水準的食材新鮮度。內用不僅用餐氛圍輕鬆舒適，還能享用料好實在的鮮魚味噌湯，且味噌湯內用可續很加分！更貼心的是，如果選擇外帶生魚片，店家還會附上保冰袋，確保海鮮在帶回家的路途上一樣維持冰涼Q彈的完美口感。對於喜愛生魚片的老饕而言，這裡CP值很高，服務親切，價格合理，這般大氣又細緻的服務，讓人一吃成主顧。儘管走平價路線，但切片厚實、油花分明，每一口都能吃到海鮮的鮮甜與扎實口感。

海玉生魚片專賣店在哪裡與公車站點

海玉生魚片專賣店位於臺南市中西區民生路二段152號；海玉生魚片距離台南市公車站-協進國小（民生路）走路4分鐘；海玉生魚片專賣店周遭鄰近海安路商圈、水仙宮市場及河樂廣場、郭綜合醫院；海玉生魚片周邊有豆奶宗豆奶雄、Reale Steak Pizza&Pasta、體育公園杏仁豆腐冰、COMMA 焦糖泡芙、波力茶亭、老曾羊肉、王氏富屋金蕉條雞蛋糕、砲店米糕、老五刀削麵、順泉冰菓室、川霖號、阿杰溫體牛肉湯、台南老店肉粽菜粽、阿娥麵店、梅楓古早味粉、達也濱家漁場、麵條王海產麵、永樂牛肉湯、潘家牛肉湯、Q2手工麻糬、好田米鬆餅、甜漢子鬆餅、手工麵疙瘩、阿法紅豆泥、春蚵嗲、江川肉燥飯、牌樓下臭豆腐。恭仔肉燥意麵、檨仔林阿全碗粿、阿財點心、阿花菜粽、聖記軟骨飯、黃家菜粽（附素食）、灼花燒肉HIBANA、府前路紅油抄手、阿文米粿、漁尾文鹽烤魚、大勇街無名鹹粥、碳饅堡、陽春麵、富鴻魚肚小吃、越南牛肉河粉、正宗越南河粉、品都串燒、下大道蘭米糕、樑記正老店牛肉湯、牛妹牛肉湯等飲、場所。

海玉生魚片專賣店地址電話營業時間

Tel：0902-262-881

Time：17：00 – 02：00（營業時間若有變動依店家現場公告為準）

地址：臺南市中西區民生路二段152號

貼心提醒：深夜時段也能享用新鮮生魚片，是宵夜聚餐的好去處。

海玉生魚片專賣店點餐方式

現場提供精美圖文菜單可供挑選，內用與外帶皆可，點餐後由師傅現切處理，確保每一盤刺身都維持最佳鮮度。

刺身類：綜合生魚片、特盛大盛綜合生魚片、鮭魚生魚片、花枝刺身；限定時令帶殼生蠔、胭脂蝦、葡萄蝦；海鮮・蝦貝類：黃金鯡魚、巨無霸甜蝦、小甜蝦、開背赤蝦、生食級干貝、極上：珍味海膽、鮭魚卵；漬物與湯品：日式風味小菜、鮮魚味噌湯、地區限定飲料。

刺身類：綜合生魚片特盛／大盛、綜合生魚片、鮭魚生魚片、花枝刺身

限定時令：帶殼生蠔、胭脂蝦、葡萄蝦

海鮮・蝦貝類：黃金鯡魚、巨無霸甜蝦、小甜蝦、開背赤蝦、生食級干貝

極上・珍味：海膽、鮭魚卵

漬物與湯品：日式風味小菜、鮮魚味噌湯、地區限定飲料

海玉生魚片專賣店環境

店面招牌醒目，提供簡單的街邊內用空間，沒有提供空調、有提供紙巾，帶有濃厚日式風格的海浪與生魚片意象。店內環境乾淨明亮，冰櫃內展示著各式當日現流海鮮與處理好的精緻生魚片拼盤，讓人一目了然。

海玉生魚片專賣店-料理過程

師傅刀工俐落，現點現切，他們進整隻鮭魚進來分切，所以耗損相當大，從機場直送而來。從厚實的鮭魚、鮪魚到旗魚，每一片都切得相當大器；甜蝦與干貝等海鮮在處理時也十分注重衛生與保鮮，讓客人能安心品嚐最原始的海洋鮮甜。

海玉生魚片專賣店吃甚麼

這次來到了臺南中西區找美食，我們特別前往民生路二段的海玉生魚片專賣店，品嚐這份充滿人氣的綜合生魚片、巨無霸甜蝦與鮮魚味噌湯，好好大快朵頤一番。

海玉生魚片專賣店-綜合生魚片各魚種細節解析

綜合生魚片拼盤在刀工與擺盤上展現出十足的誠意，每一片生魚片都切得厚實大器。沾取適量的現磨哇沙米與醬油入口，肉質鮮甜軟嫩、口感滑順且毫無腥味。

色澤紅潤、肉質緊實。咀嚼時能品嚐到濃郁的魚肉鮮甜與微酸的鐵質風味，口感扎實不軟爛。

旗魚生魚片

魚肉呈現清爽的淡雅白色，肉質緊密有彈性。口感清甜爽口、細緻不膩，帶有淡淡的海洋鮮味。

比目魚鰭邊肉

經過細緻處理，富含豐富的天然膠原蛋白與油脂。炙燒後逼出迷人油脂香氣，口感入口即化、軟嫩即融，帶有獨特的甘甜滋味。

鮭魚生魚片

來自空港的極品，油花呈現美麗的白絲狀，分佈均勻細緻。入口時油脂香氣立刻在口中化開，肉質滑嫩甘甜，口感極具層次。以這個價格而言算是不錯。

鮭魚肚生魚片

油脂最為豐沛的精華部位，油花紋路更加密集。口感極度軟嫩滑順，入口即化，濃郁的魚油香氣漫開在唇齒間，是老饕的最愛。

海玉生魚片專賣店-巨無霸甜蝦

外觀紅潤發亮、個頭相當碩大的巨無霸甜蝦，剝開後蝦膏濃郁、肉質呈現半透明的Q彈質地。一口咬下滿嘴都是極致的鮮甜與海味，口感非常滑順濃郁。

海玉生魚片專賣店-鮮魚味噌湯

內用必點的招牌鮮魚味噌湯！湯裡頭撈得到滿滿的鮮魚肉塊與豆腐、海帶芽，味噌湯頭濃郁香醇不死鹹。最棒的是味噌湯內用可續很加分，用銅板價就能喝到料多實在的鮮魚味噌湯，誠意十足非常加分。

海玉生魚片專賣店-心得

海玉生魚片專賣店不僅打破平價生魚片品質打折的迷思，整體CP值很高，服務親切，價格合理。從生魚片的鮮美厚實、豐富的部位選擇（如鮭魚肚與炙燒比目魚鰭邊肉）、巨無霸甜蝦的濃郁海味，到內用味噌湯可續的料多鮮魚味噌湯與外帶附保冰袋的貼心服務，都讓人感受到滿滿的誠意，是台南深夜覓食與品嚐生魚片的極佳選擇。

價格以現場為主，這些年來物價飆漲，蠻多小吃、餐廳常常拍完不到兩三個月就上漲了，營業時間、公休時間、電話地址以現場為主，資訊僅供參考，如果有異動歡迎留言分享。

海玉生魚片專賣店 sashimi-haiyu

電話：0902-262-881

時間：17:00 – 02:00（營業時間若有變動依店家現場公告為準）

地址：臺南市中西區民生路二段152號

文章來源：美熊很愛吃 FB：台灣找美食

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