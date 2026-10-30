萬聖節搞怪無極限！ 台南二男家萬聖節限定「鱷魚頭煮干拉麵」 每日僅賣20碗、「鱷魚頭」兇狠上桌

萬聖節限定美食再出奇招！位於台南市北區的人氣名店「二男家 家系拉麵」，在萬聖節檔期推出「鱷魚頭煮干拉麵」，以完整鱷魚頭搭配煮干拉麵，特殊造型成為限定餐點最大亮點。消息一出立刻在社群掀起熱烈討論，老饕直呼「實在太瘋狂」！

「二男家」過去主打橫濱家系拉麵，招牌餐點以濃厚豚骨系湯頭為特色，並提供中太麵、細麵等選擇，湯頭濃度、鹹淡及油量也能依個人口味調整。這次配合萬聖節推出限定「鱷魚頭煮干拉麵」，從餐點外觀就與一般拉麵形成明顯區隔。

圖／翻攝二男家 家系拉麺FB粉專

從店家公開的餐點資訊來看，整顆「鱷魚頭」直接成為拉麵主體視覺，僅供拍照使用。

業者在湯頭熬煮上展現驚人功夫，大手筆使用大量的鱷魚頭、鱷魚尾以及鱷魚掌，搭配新鮮魚骨長時間熬煮，隨後更加入高達六種不同的魚乾，以「煮干」混合湯頭的技法，風味通常較一般豚骨湯更加鮮明。

圖／翻攝二男家 家系拉麺FB粉專

店家表示，這道限定湯頭不僅帶有魚乾特有的鮮香，入口更是意外地清甜醇厚，碗中的精隨配料也跟著大改版。有別於一般拉麵店常見的豬肉叉燒，該款限定麵品直接換上川燙處理的鱷魚肉，以最簡單的烹調方式保留食材原始風味。

不過，最讓網友好奇的「巨型鱷魚頭」到底能不能吃？店家也特別貼心解答，由於鱷魚頭本身未煮熟、僅供拍攝擺盤使用，實際能品嚐的是碗中的鮮嫩鱷魚肉。

萬聖節限定版的「鱷魚頭煮干拉麵」每碗售價為230元，販售期間自即日起至11月1日止。因製作繁複，每日僅限量供應20碗（午餐、晚餐時段各配額10碗），售完為止。想在萬聖節挑戰視覺與味蕾極限的民眾，不妨手刀手刀速速預約朝聖！

「二男家 家系拉麵」

．地址： 臺南市北區公園路928號

．訂位專線： 0910-559062

．營業時間： 11:30–14:00、17:30–20:15（週三公休）

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