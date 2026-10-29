慢遊嘉義「雲海季」11／2登場 旅遊集章抽好禮

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋冬是走訪嘉義山區、欣賞雲海與山林景致的好時節，嘉義縣文化觀光局「慢遊嘉義」官方 LINE 11/02-12/30推出全新旅遊主題「雲海季」，完成指定集章任務，即有機會抽中 Nintendo Switch 2主機、「皮克敏」官方授權周邊及「來嘉慢遊」收藏卡盒玩等好禮。

本次「雲海季」延續「慢遊嘉義」推廣深度旅遊的理念，透過數位集章機制，鼓勵旅客依照自身時間與旅遊需求安排路線，串聯嘉義縣多處山林步道、觀景臺、特色部落及山城商圈，從單一區域的輕旅行，到跨區域的深度探索，活動採三階段任務設計，可依照旅遊規劃自由選擇參與程度。

三階段集章

任務１「慢遊賞」：只要在A區完成1處景點集章，即可獲得「來嘉慢遊電子旅遊章」，並加抽「來嘉慢遊」收藏卡盒玩，限量300份。

任務２「探索賞」：須於A、B兩區各完成1處景點集章，即可參加「皮克敏」官方授權周邊抽獎，限量200份。

任務３「達人賞」：則須於A、B、C三區各完成1處景點集章，即可參加 Nintendo Switch 2主機（限量1台）或「來嘉慢遊」收藏卡盒玩全套（限量50套）抽獎。

「雲海季」景點分為A、B、C三區

【A區】以「隙頂」、「奮起湖」周邊為主，包括獲選「台灣觀光100亮點」的二延平步道、茶林山步道、隙頂之星步道、優遊吧斯鄒族文化部落、巃頂步道、隙頂象山觀景臺及奮起湖老街。

▲眺望嘉義迷人的夜景。 圖：嘉義市政府／提供

其中，二延平步道以壯闊的山巒景致及雲海景觀聞名，是嘉義山區欣賞自然風光的熱門去處，旅客可沿著山林步道欣賞層疊山巒與雲海之美，造訪鄒族文化部落，並走進奮起湖老街品味山城風情，結合自然景觀、文化體驗與在地美食的慢遊旅程。

【B區】串聯「石棹」、「阿里山」及「竹崎」等地，包括石棹步道群、小笠原觀景台、獨立山國家步道、二萬坪山登山步道、阿里山頂湖步道、巃仔尾步道、龍銀山步道、石棹琉璃光及竹崎、鹿麻產車站。

【C區】則以「梅山、「太平」周邊為主，包括二尖山步道、雲之南道步道、1314觀景台、太平雲梯、竹林茶坊－孝子路步道、太平老街、梨子腳山步道、太平仙人堀步道、大巃頂步道及梅問屋梅子元氣館。

文化觀光局表示，嘉義山區擁有豐富的自然景觀、步道資源及地方文化，希望藉由「雲海季」主題活動與數位集章機制，鼓勵將旅遊行程延伸至不同區域，增加停留時間，進一步認識在地景點與特色店家。

加入「慢遊嘉義」官方 LINE，點選活動主選單中的「主題集章」，進入活動頁面後，依照任務指定區域前往景點，使用手機定位完成現場打卡集章，並完成對應抽獎券登記，即可參加各階段獎項抽獎，抽獎券登記截止時間為12/30 23:59。預計於2027/01/14 12:00抽獎，中獎名單將透過「慢遊嘉義」官方 LINE 公告並通知中獎者。詳細內容及抽獎辦法，請以官方 LINE 活動頁面公告為準。雲海及自然景觀受天候影響，實際景觀依現場狀況為準。

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