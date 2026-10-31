嘉義校園賞花秘境！美人樹盛開 粉紅花海美如韓劇場景





秋意漸濃，嘉義的校園裡也迎來一場浪漫的粉紅花季！位於國立嘉義大學民雄校區的美人樹，近期進入秋季盛開時節，行政大樓旁、鵝湖畔與橋景步道周邊，十多株花樹陸續綻放，將原本綠意盎然的校園點綴得格外柔美。不同於春季常見的櫻花景色，美人樹以飽滿而鮮明的粉紅花朵迎接秋天，當花枝在微風中輕輕搖曳，搭配校園裡的純白小橋與湖畔風景，彷彿走進韓劇裡的浪漫場景，也讓這處平時寧靜的校園角落，成為秋季值得收藏的賞花亮點。





▲圖片來源：呂安純攝影





淡粉與桃紅交織！十多株美人樹打造雙色花景

嘉大民雄校區的美人樹之所以特別迷人，在於現場能欣賞到不同深淺的粉紅花色。由於植株品種及個體差異，十多株美人樹開出淡粉紅與深桃紅花朵，遠遠望去，就像替樹梢染上層次分明的粉色漸層。陽光灑落時，花瓣透出柔和光澤，與周圍綠葉相互映襯，讓整片景色更加明亮。美人樹又被稱為酒瓶木棉，秋季是主要開花時節，盛開時花朵集中於枝頭，隨著微風吹拂，偶爾還能看見花瓣緩緩飄落，為校園步道增添一份細膩而浪漫的季節氣息。





▲圖片來源：呂安純攝影





純白小橋成最美背景！湖畔步道拍出異國氛圍

如果說粉紅美人樹是這場秋日花季的主角，那麼行政大樓旁的純白小橋，就是讓畫面更加夢幻的關鍵。橋梁簡潔的白色線條，與周圍盛開的雙色花樹形成鮮明對比，搭配鵝湖水景與校園綠意，營造出清新柔美的景觀層次。站在橋上，以兩側花樹作為背景，可以將白色橋身與粉紅花朵一起收入鏡頭；從湖畔步道回望，則能拍出橋梁被花樹環繞的畫面。無論是人物取景或單純記錄風景，都能透過不同角度呈現美人樹的浪漫姿態，讓這處校園角落散發宛如偽出國的迷人氛圍。





▲圖片來源：呂安純攝影





每年10至11月限定！秋季走進民雄校園賞花

美人樹的主要觀賞期約落在每年10月至11月，隨著氣候變化，花朵會逐漸由初綻走向盛開，接著在枝頭與步道間留下不同階段的季節風景。對喜愛自然攝影與秋季賞花的旅人而言，嘉義大學民雄校區不僅有粉紅花景，更有白色小橋、湖畔與林蔭相互交織的校園景色，適合放慢腳步細細欣賞。由於這裡仍是正常教學與行政運作的校園，賞花時應尊重校內動線與相關規範，避免阻礙師生通行。趁著秋日天氣舒適，不妨將這處美人樹花景列入嘉義賞花清單，感受粉紅花朵為校園帶來的季節驚喜。





▲圖片來源：呂安純攝影





【嘉義大學民雄校區美人樹花開】

賞花地點：國立嘉義大學民雄校區行政大樓旁、鵝湖畔及純白橋景步道周邊





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>嘉義新港文青景點！林懷民祖厝變身藝文秘境 迷你誠品藏這裡

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」