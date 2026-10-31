絕美天空之鏡！ 台南景點「井仔腳瓦盤鹽田」得天獨厚的天然沉澱池 水鏡倒影氛圍超夢幻

台南景點｜-絕美天空之鏡【井仔腳瓦盤鹽田】

井仔腳具有良好的鹽廠環境，能夠產出黃金比例的鹽鹵，也因此孕育出高品質的鹽產品。井仔腳鹽田，舊稱瀨東鹽場，為台灣所設六大鹽場之一，同時也是北門第一座鹽田。井仔腳連接北門潟湖，正好擁有得天獨厚的天然沉澱池，致使井仔腳鹽鹵沒有多餘雜質，營養豐富的成因。有好的環境造就好的產品，正好也造就好的景致帶動觀光，非常值得走一趟。

景點快訊

景點｜井仔腳瓦盤鹽田

營業時間｜週一週日09:0019:00

票價資訊｜免費

交通資訊｜搭台鐵到新營站→轉搭台灣好行61西濱快線→泰安站(井仔腳鹽田)下車後步行即可抵達。

停車資訊｜興安宮前有一塊停車場

建議停留時間｜約2小時，若要拍夕陽美景，則建議要留到下午6點半後

適合族群｜親子/家庭/上班族/任何想看美景，喜歡拍美照，想放鬆的朋友

地址｜727臺南市北門區西南郊復育鹽田

景點介紹

看到景點前這間興安宮，就知道抵達目的地啦。

附近有美食用餐區，不過這次阿洵用完餐才安排到訪井子腳瓦盤鹽田，就沒有在這邊用餐啦。

進入景點之前，門口的景點立板一定要記錄一下。

剛好是2026一見雙雕藝術季的舉辦時間~雖然是白天版的燈光裝置《入口迎賓》，使用廢材、漁網等材料所打造的這座以海洋為意象的入口，將帶領遊客走進鹽田藝術的旅程。

門口附近的裝置大概在夜晚會形成一道光亮的隧道吧。

哇！光是從紅磚道上看出去的鹽田景觀就很漂亮耶。

有部分鹽田是設計可以讓旅客走進去體驗扛鹽、散步等等～

藝術季的裝置藝術也佇立在鹽田之中，增添了繽紛的色彩。

以低角度的方式拍攝，可以將倒影拍攝的相當清楚~光是這塊就讓阿洵拍不完啦><

拉遠一點看，同樣還是可以拍到清楚的倒影。

淺淺的一層水鏡，將物件倒影得清清楚楚，讓現場增添不少夢幻的氛圍。

遠處有一座眺望台，當然要上去看看美景啦。

路途中的紅磚小道還有一間咖啡廳，對需要冷氣避難的朋友來說，根本是綠洲(其實路也沒多遠就是XD)

走到接近眺望台之時，太陽正好在上方，捕捉到一張不錯的照片。

由於前半部的鹽田部分設計可以與旅客互動體驗，所以無法向這後半部整齊劃一，呈現一田一小鹽山的模樣。

從高處看就更加明顯了，每一瓦田的一模一樣，排列整齊，看起來就是有種美。

一粒好的鹽產出，需經過大蒸發池、小蒸發池、高低滷池，最後才到結晶池，相當費工喔。

高處美景總是令人忘憂，阿洵肯定是要錄下這段跟您分享

看完眺望臺美景，接著阿洵要帶大家回到前面的結晶池，往另一個方向走。

藝術季的作品之一《光屋迷宮》，運用透明片，層層交疊，呈現出鹽田海風的光影，果然要晚上才看得出端倪。

一路上幾乎沒有可以遮擋太陽的地方，如果走累了，倒是可以直接進來中間的涼亭區休息。

來到井子腳瓦盤鹽田，可一定要進來逛逛成功鹽故事館~我記得在屏東熱博會等地方，也很容易看到成功鹽的商品。

門口旁的造景還有田馥甄的簽名，之前曾辦過小型演唱會的樣子，真不錯。

建築物最前端的牆上還有一件作品《創作牆》，以雲嘉南印象為主題，將濱海地區的特色融入作品中。可以看到鹽田、漁村、特有生態等。

回到成功鹽故事館，主打鹽工的收工二層鹽，更是榮獲更種大獎的產品喔。

直人日曬海鹽與知名老楊方塊酥的強強聯手，推出由兩款不同鹽（二層鹽、頂級鹽花）所做成的小點心。

除了吃的，還有用的耶，鹽本就有驅邪的效用，可作成護身符、鹽花印章。

最後來點特色飲品消消暑吧～

因為很好奇鹽工茶 $50的味道，買一杯來嚐嚐，蠻獨特的口味，黑糖水的味道最明顯。

天色已漸漸變得微微陰暗，最後沿著紅磚瓦到鹽田哨所瞧一瞧吧。

鹽田哨所已經沒有任何東西了，只有頂樓有個觀景台，這邊也是因為坐了園區的免費小火車才知道原來園區有到這塊XD，另外，推薦搭小火車，雖然只有短短一小段路，但導覽員熱情又專業，可以了解更多鹽田知識喔。

哨所門口這三隻挺可愛的，給他們一個鏡頭。

陽光此時也漸漸西沉，氣溫終於變得比較舒服一些。

從哨所的觀景平台拍到的景致，比較偏外海養蚵的區域～

周圍沒有其他遊客，如此難得的機會，當然也是來拍個一段吧。

接著，沿著道路繞一圈回到前面的結晶池區~這段路走起來蠻輕鬆自在的。

外海平靜而淡寡的氛圍，總能讓我沉靜不少，總希望可以在這樣的節奏中生活(但現實不可能)

大家還記得進入景點前的興安宮嗎?走著走著便來到井仔腳豬母娘娘的廟。

這座位於鹽田中的小廟，為北門地區特色信仰，守護人間善緣、締結情緣，祈求幸福。

天色已漸暗，沿著這條鹽田小路往回走，享受這片屬於自己的平靜時光。

回到入口處的鹽田區。隨著太陽漸漸西沉，散發淡淡黃色光暈，整個鹽田氣氛又不同了。

陽光直接倒映在鹽田水鏡上，加上層疊的雲層，水鏡微微迷濛的畫面也很有特色。

除了白天會熱一點外，是個幾乎怎麼樣都可以拍到美照的景點，很推薦喜歡拍照的朋友來走一走，隨便都可以拍到屬於自己的桌面圖XD。另外，走一趟井仔腳瓦盤鹽田，更能體會每一粒鹽的產出不易，相當具有當地特色及名產的地方。

井仔腳瓦盤鹽田

（2026 08 01初訪）

營業時間：週一～週日09:00~19:00

票價資訊：免費

電話：06-7861629

官網（成功鹽）：https://www.tnshio.com

地址：727臺南市北門區西南郊復育鹽田

文章來源：阿洵的生活札記 FB：阿洵的生活札記

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