拍爆記憶卡！台南官田「九重葛主題花園」滿開 百米花牆太夢幻、禪風庭園瞬移日本

【旅奇傳媒/編輯部報導】2027「阿里山日出印象音樂會」將在明年01/01 05:30於阿里山國家森林遊樂區「祝山觀日平台」停機坪登場，今年邀請「樂興之時管絃樂團」、小提琴家李齊及「離譜樂團」接力演出，陪伴遊客迎接新年第一道曙光。嘉義縣政府文化觀光局（簡稱文觀局）攜手「雄獅旅遊」推出六條追日遊程，提供北、中、南各地出發的交通及旅遊安排，讓旅客省去自行開車上山的舟車勞頓。 本屆音樂會以「山靜候光、曙色入弦、旭日共鳴」3階段串起演出，呼應阿里山日出前的寧靜、天色漸亮到旭日升起的景色變化。首先由「樂興之時管絃樂團」揭開序幕，接著小提琴家李齊獨奏演出，最後由融合古典與流行音樂的「離譜樂團」壓軸登場迎接日出。 「樂興之時管絃樂團」成立於1998年，由藝術總監江靖波帶領，曾赴德國、義大利及南非等地巡演，江靖波也曾獲2002年首屆Sir Georg Solti指揮大賽第3名。旅美小提琴家李齊10歲獲獎學金進入茱莉亞音樂院，曾赴歐美深造，演奏足跡遍及3大洲，曲目涵蓋古典、探戈、爵士及流行音樂。「離譜樂團」則以弦樂為核心，結合鋼琴、打擊樂器，擅長重新編曲華語金曲與西洋經典，呈現跨界音樂風格。 文觀局與

2026-10-26 08:01