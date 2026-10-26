拍爆記憶卡！台南官田「九重葛主題花園」滿開 百米花牆太夢幻、禪風庭園瞬移日本
每年花季必訪！台南「九重葛主題花園」迎來絕美花季，白色、桃粉花朵開滿整面牆，園內還有日式禪風造景，讓人有秒飛出國的即視感。
位於台南官田的「藏九花園」是一座以九重葛為主題的花園，數百公尺由桃紅、粉白、淺橘等色彩交織而成的九重葛花牆吸引民眾朝聖，每逢花季都開得滿且密集。不只有花牆必拍，園內的碎石子路、六分石步道、珊瑚石景觀、松柏與水池等日式庭園造景同樣處處都是美拍場景。
入園酌收清潔費每人100元，可用於折抵購買九重葛，每人限折抵一盆，一盆限折抵100元。園區內無販售餐飲，入園需遵守規範，如禁止吸煙、請勿觸摸動植物、勿踏進花叢等，建議走在六分石道路上，並放慢腳步欣賞藏九花園。
藏九花園
地址：台南市官田區台一線旁邊
花季營業時間：週一、四至日9:00-17:30
電話：0979169177
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