藝術不只在美術館！「嘉義藝術日常Art Week Chiayi 2026」七處策展免費開放

【旅奇傳媒/編輯部報導】藝術走出美術館，走進街區、歷史建築與日常生活！由嘉義市政府文化局主辦的「嘉義藝術日常 Art Week Chiayi 2026 城市藝術共創計畫」，11/10-11/15登場。首屆計畫從近百件公開徵件提案中選出七位藝術創作者，進駐嘉義市七處文化基地、歷史建築及特色店家，透過現地創作與跨域策展，串聯木都歷史、街區風景與地方生活，邀請在城市漫遊中，發現嘉義獨有的文化魅力。

▲「嘉義藝術日常」邀請藝術家進駐文創基地－永昌行2樓。 圖：嘉義市政府／提供

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市素有「畫都」美譽，孕育陳澄波、林玉山、張李德和等重要藝術家，並擁有深厚的「木都」文化與歷史街區。城市文化的價值不僅在於保存歷史，更在於讓文化持續融入當代生活。透過文化資產保存、藝文活動推動及多元文化參與，期盼讓藝術成為連結城市記憶與市民生活的重要力量，展現嘉義兼具歷史底蘊與創新活力的城市魅力。

嘉義市政府文化局長謝育哲表示，本次計畫透過公開徵件，邀請藝術家進駐「實驗木場」、「昭和十八 J18」、「木更 MUGN」、「永昌行」、「起風 SWAY TEA」、「口袋派對」及「長榮街區」等七處場域，結合木雕、設計、剪黏、光影裝置、藍染及公共參與等多元創作形式，呈現地方歷史與生活特色，並搭配藝術導讀及文化創作市集，促進藝術與在地空間的交流，讓民眾從日常生活中親近藝術，探索嘉義多元的城市文化。

▲「嘉義藝術日常」邀請藝術家進駐「木更 MUGN」文創基地。 圖：嘉義市政府／提供

七處藝術策展將於11/01-11/15免費開放參觀；11/09-11/13另推出七場藝術導讀，由藝術家分享創作理念、場域觀察，以及作品與地方文化的連結。活動場次、報名方式及相關資訊，請參閱「嘉義藝術日常 Art Week Chiayi 2026 城市藝術共創計畫」官方網頁，歡迎提前查詢報名，深入了解作品背後的創作理念。

活動壓軸「Art Weekend Market 藝術市集」11/14-11/15 11:00-17:00，在「嘉義舊監獄木屋宿舍群」熱鬧舉行，集結全臺30個文化創作品牌，涵蓋設計、插畫、手作、特色飲食及音樂，打造融合藝術、文化與生活的週末聚會。

把握11月，走進嘉義的文化基地、歷史建築與特色街區，透過七處藝術策展、七場藝術導讀及兩日藝術市集，從不同角度感受嘉義的歷史底蘊、生活風景與當代創作能量。讓藝術不只存在於美術館，更融入城市每個角落，邀請漫步嘉義，在日常生活中遇見藝術、發現城市新魅力。

▲市集品牌-justfont就是字。 圖：嘉義市政府／提供

◉ 嘉義藝術日常 Art Week Chiayi 2026 城市藝術共創

・七處藝術策展：11/01-11/15（免費參觀）

・七場藝術導讀：11/09-11/13（採預先報名制）

・策展場域：實驗木場、昭和十八 J18、木更 MUGN、永昌行、起風 SWAY TEA、口袋派對及長榮街區

・Art Weekend Market 藝術市集：11/14-11/15、11:00-17:00

・市集地點：嘉義舊監獄木屋宿舍群（嘉義市東區維新路134巷）

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