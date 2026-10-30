嘉義美食｜在地人激推3間銅板小吃：巨大燒餅、60年吉鑼餅、厚皮小籠包

來嘉義玩，除了火雞肉飯之外，其實還藏著不少陪伴在地人多年的銅板小吃。從清晨就開始飄香的傳統燒餅，到下午才開賣的古早味吉鑼餅，再到厚皮小籠包配乾麵、餛飩湯，簡單樸實的滋味，吃得到嘉義人的日常飲食文化。這次整理阿忠燒餅、北興街吉鑼餅、德記小吃部3間嘉義在地美食，從早餐、下午點心到正餐都能安排，連假準備到嘉義走走，不妨把這3間先存進口袋名單。

嘉義美食｜阿忠燒餅

巨大燒餅油條夾蔥蛋，早起才吃得到的嘉義傳統早餐

位在共和路上的阿忠燒餅，是一間很有傳統早餐店氛圍的小店，燒餅、油條都是現場製作，站在店前就能看到剛出爐、剛起鍋的熱騰騰早餐。這裡最吸引人的地方，就是那種很直接、很樸實的古早味，沒有太多花俏變化，靠的就是燒餅本身的麵香、油條的酥脆，還有現做早餐才有的熱度與香氣。

圖／ReadyGo

來這裡最推薦直接點一份燒餅油條蔥蛋，份量真的很有存在感，大片燒餅夾進酥脆油條，再疊上一層蔥蛋，拿在手上幾乎快比臉還大。咬下去先是燒餅與油條的酥香，接著是蔥蛋的鹹香與蛋香，三個元素搭在一起非常有飽足感。喜歡中式早餐的人，這種簡單又紮實的組合很容易留下印象。

阿忠燒餅

地址：嘉義市東區共和路52號

電話：05-225-5652

營業時間：05:30～10:00

公休日：週一

嘉義美食｜北興街吉鑼餅

60年老字號古早味，4種口味一顆就能吃到滿滿餡料

北興街吉鑼餅是那種很有嘉義街頭感的小吃，沒有華麗店面，就是一個藏在街角、卻陪著在地人吃了很多年的老攤。最有特色的就是一顆顆現炸的吉鑼餅，剛起鍋時表面炸得金黃酥脆，看起來有點像炸麵包，但咬開之後才會發現裡面塞著滿滿餡料，口感比想像中更有層次。

圖／ReadyGo

目前常見有綠豆、花生、冬粉、蔬菜4種口味，甜鹹一次都有。喜歡甜口可以選花生或綠豆，餡料香氣比較濃；想吃鹹的就選冬粉或蔬菜，吃起來比較清爽。外皮剛炸好時最酥，裡面的餡料又很飽滿，加上一顆價格親民，很適合下午嘴饞時順手買來吃，也很有那種只有老街邊攤才吃得到的古早味感。

北興街吉鑼餅

地址：嘉義市西區北興街、友愛路交叉口附近

營業時間：約13:30～18:30

嘉義美食｜德記小吃部

厚皮小籠包搭餛飩湯、乾麵，簡單卻很有在地味

位在興中街上的德記小吃部，走的是很典型的傳統小吃店路線，沒有華麗裝潢，菜單也都是熟悉的麵食與湯品，吃起來很有在地人日常吃飯的感覺。來到這裡，不少人就是直接點一籠小籠包，再搭一碗乾麵或餛飩湯，簡單幾樣就能吃得很滿足。

圖／ReadyGo

招牌小籠包和一般常見的薄皮湯包很不一樣，外皮比較厚實，咬起來帶有明顯麵香與嚼勁，裡面的肉餡則保有鹹香與肉汁。再配上一碗乾麵，麵條拌開後帶著簡單醬香；餛飩湯則是大顆餛飩搭上熱湯，整套吃下來很有飽足感。這種不追求華麗擺盤、但每一樣都很實在的組合，就是很典型的嘉義在地小吃味道。

德記小吃部

地址：嘉義市東區興中街81號

電話：05-223-1678

營業時間：10:00～19:00

公休日：週一

除了這3間，嘉義還有不少值得安排進行程的美食與景點，像是3間網美咖啡廳全攻略、在地人常吃的嘉義涼麵推薦，如果想多留一天，也可以參考嘉義二日遊路線，把吃的跟玩的一次排好。

嘉義美食常見問題

吃素的話，這3間哪家比較適合？

如果是蛋奶素或可接受共鍋油炸，北興街吉鑼餅相對比較有選擇，店內有綠豆、花生、冬粉、蔬菜4種口味，其中蔬菜口味會加入高麗菜、冬粉與花生粉。食尚玩家

不過店家並沒有特別標示為純素店，油鍋也可能與其他口味共用，如果是全素或對飲食規範較嚴格，建議購買前先詢問店家。

這3間適合外帶邊走邊吃嗎？

如果想邊逛邊吃，北興街吉鑼餅最方便，本身就是街邊攤形式，買完即可帶走；阿忠燒餅也有外帶動線。德記小吃部則比較推薦坐下來吃，因為小籠包再搭配乾麵、餛飩湯會更完整。

沒有開車也適合安排這3間嗎？

可以，3間都位在嘉義市區，不一定需要開車。不過阿忠燒餅在東區共和路、德記小吃部在興中街，北興街吉鑼餅則位在西區北興街與友愛路口，三間並不是完全相鄰，比較適合搭配步行、公車或騎YouBike分段移動。

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