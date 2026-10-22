光復節連假／臺南旅遊攻略來啦！溫泉美食、震撼火舞、低碳巡遊一次玩

【旅奇傳媒/編輯部報導】光復節連假到來，黃偉哲市長邀請一起來臺南旅遊，這三天連假臺南的活動動靜皆宜，不僅有熱血沸騰的火舞藝術節，還有充滿搞怪氣氛的萬聖節遊行與市集，再加上「2026臺南購物節」及「住宿臺南－好康三重送」等優惠活動，邀請大家來臺南度過豐富的秋日假期。

臺南市政府觀光旅遊局林國華代理局長表示，除了市區以外，其他地區也非常熱鬧，如即將登場的「關子嶺溫泉美食節」、柳營德元埤的「台南甜蜜節」、三大特色埤塘低碳生態巡遊、後壁稻田彩繪等等，串起多元旅遊體驗，邀請大家享受獨有的臺南秋日風情。

◉ 秋季泡湯正當時！2026關子嶺溫泉美食節（10/24-11/22）

入秋後，更是泡湯的好時機，「2026關子嶺溫泉美食節」10/24熱鬧開幕，今年活動規劃開幕周（10/24-10/25）及主題周（11/07-11/08），除了開幕周的「天下第一鼎」千人品嚐香菇脆筍湯暨夜祭巡行外，主題周也規劃千人品嚐香菇蛋及咖啡，並規劃2天的音樂派對，以及主題市集、趣味闖關及特色集章等豐富活動。

▲「關子嶺溫泉美食節」踩街遊行（歷史照片）。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

◉ 夜間震撼視覺！2026國際火舞藝術節《火神祭》（10/24-10/26）

隨著夜幕降臨，臺南的節慶氣氛將更加沸騰，由「即將成真火舞團」主辦，連續三日於安平漁光島舉辦「2026國際火舞藝術節《火神祭》」，邀請國內外頂尖藝術家帶來震撼夜空的火舞特技視覺饗宴，展現不同文化對火的詮釋及想像。

◉ 2026南瀛國際民俗藝術節（10/17-10/25）

10/17（六）-10/25（日）連續9天在「南瀛綠都心公園」舉行，並安排區域巡演。今年有來自21國36團參與，是歷年參演團隊最多的一屆，展現出各國民俗特色文化，詳細巡迴演出節目表請至「南瀛國際民俗藝術節」活動官網查詢。

◉ 秋日甜蜜派對！2026台南甜蜜節－童畫嘉年華（10/24）

10/24於柳營「德元埤荷蘭村」登場的「2026台南甜蜜節－童畫嘉年華」，由臺南市政府觀光旅遊局主辦，以「全糖城市」為發想，結合市集、鬆餅 DIY、親子劇場、泡泡秀、風車彩繪、大地畫布及集章任務等，邀請大小朋友在富有荷蘭異國風情的德元埤荷蘭村一起吃甜點、看表演、拿起畫筆玩創作！

▲台南漁光島《火神祭》（歷史照片）。 圖：臺南市政府文化局／提供

◉ 探索埤塘生態 2026三埤低碳生態巡遊（10/24-10/25）

10/24-10/25分別迎來「2026三埤低碳生態巡遊」第二場（德元埤荷蘭村）及第三場遊程（葫蘆埤自然公園），透過水域探索、友善垂釣與環境守護，認識外來魚種對水域環境的影響，以及保護原生魚群的重要性，邀請釣友、新手及親子家庭一同走進戶外，從實際參與中了解埤塘生態的珍貴。

◉ 萬聖節搞怪集合！海安百鬼夜行（10/24-10/25）

萬聖節搞怪派對也提早引爆，由海安商圈舉辦「2026海安萬聖節」活動，今年主題為「來自地府的萬聖派對：當牛頭遇見馬面」，主辦單位規劃「人間百鬼通道」，號召民眾化身牛頭馬面、地府判官、小鬼或各式中西妖魔鬼怪，邀請大朋友小朋友一起變裝遊行。

▲「台南甜蜜節－童畫嘉年華」於柳營的德元埤荷蘭村舉辦。 圖：臺南市政府原住民族事務委員會／提供

◉ 仁德十鼓文創園區囪擊音樂祭及萬聖市集（10/24-10/26）

仁德「十鼓文創園區」也推出「囪擊音樂祭＋萬聖市集」，三天每天將有六組卡司演出，陣容精彩，曲風涵蓋搖滾到獨立樂風。除了舞台演出，現場也規劃萬聖主題市集、特色美食、品牌展區與限定互動內容，讓大家除了聽歌，也能在現場待上一整天，享受豐富的節慶派對氛圍。

光復節出遊再抽好禮！「2026臺南購物節」消費50元就有抽獎機會

「2026臺南購物節」活動持續至2027/03/15，活動期間在臺南消費滿50元，透過 LINE 官方帳號「@tainanshopping」登錄，即可獲得1組抽獎序號，有機會抽中百萬電動車、3C家電、飯店住宿券等豐富好禮，詳細活動辦法可至「臺南購物節」官方網站查詢。

2026住宿臺南－好康三重送即將結束，請把握最後機會

「2026住宿臺南－好康三重送」活動即將於10/31截止，於活動期間入住臺南合法旅宿，並於11/01前至活動網站完成由臺南合法旅宿業者開立之住宿發票或收據（不接受第三方平台開立之發票）登錄，單筆住宿消費每滿500元即可獲得1組抽獎序號；週日至週四且不含國定假日入住，還可再加碼1組，獎項內容包含家電、餐券、農特產品等，及最大獎吃到飽或住到飽。活動詳情請上「住宿臺南－好康三重送」活動網站。

觀光旅遊局提醒，因強颱薔琵逼近，連假期間受颱風影響，各項戶外活動與演出可能視天候狀況調整或取消，出遊前請務必至各活動官網或粉絲專頁查詢最新公告；更多臺南旅遊與活動即時資訊，請參閱「台南旅遊網」及「台南旅遊」臉書粉絲專頁。

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