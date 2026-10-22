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台南連假必看！漁光島火神祭即將登場 國際火舞震撼夜空

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：台南市政府
▲圖片來源：台南市政府


當海風吹過沙灘、夕陽逐漸隱沒，台南漁光島即將迎來一場火光與藝術交織的盛會！「2026國際火舞藝術節—火神祭」將於10月24日至26日連續三天登場，邀請來自美國、日本、匈牙利等地的國際火舞藝術家齊聚台南，以火焰、肢體與音樂展現不同文化的表演魅力。今年更首度跨界攜手獨立音樂品牌「浪人祭」，將火舞展演、音樂節奏與漁光島自然景觀結合，讓旅人在海岸與森林之間，感受充滿生命力的秋日藝術氛圍。


▲圖片來源：台南市政府
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《英國達人秀》冠軍賽團隊領軍！國際火舞卡司齊聚

本屆火神祭由曾挺進《英國達人秀》冠軍賽的「即將成真火舞團」領軍，集結多位實力派表演者，包括亞運太極全能銀牌得主孫家閎，以及曾獲《英國達人秀》金按鈕肯定的足上舞伶楊立微。國際陣容同樣精彩，邀請曾登上《美國達人秀》的Firechill、日本火舞團隊「雷光炎舞かぐづち」、匈牙利與日本跨國組合Attila Oltyan & Erin Oltyan，以及具有毛利與薩摩亞血統的火刀藝術家Justyce Levi Uepa。不同文化背景與表演技法齊聚，將帶來兼具力量、美感與戲劇張力的火舞藝術。


▲圖片來源：台南市政府
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沙灘與森林雙舞台！甦醒台打造全新觀賞體驗

除了熟悉的沙灘主舞台，今年火神祭也將表演空間延伸至漁光島森林區，新增第二舞台「甦醒台」，讓觀眾能在不同自然場景中欣賞火舞演出。當夜色籠罩海岸，沙灘上的火光與音樂交織，森林舞台則帶來更貼近表演者的觀賞感受，讓整座島嶼化身充滿藝術氣息的展演空間。活動也規劃沙灘遊行及文創市集，讓民眾除了欣賞精彩演出，也能在海風與林蔭陪伴下，體驗漁光島獨有的節慶魅力。


▲圖片來源：台南市政府
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八場特色工作坊！連假走進漁光島感受藝術能量

想更深入體驗火舞藝術與身體表演的魅力，今年火神祭也安排八場特色工作坊，內容涵蓋酒精瑜伽、漂浮棍、武術、呼拉圈及太極等多元主題，讓活動不只停留在舞台觀賞，也增添互動與學習的可能。此外，日本策展人甲賀雅章（Masaaki Koga）也將分享城市空間與藝術節發展經驗，帶來不同面向的文化交流。由於活動適逢連假，預期漁光島周邊將有較多車流與人潮，建議民眾優先利用交通接駁服務，並留意官方公告的演出時程與交通資訊，輕鬆享受這場結合火舞、音樂與海岸風景的藝術盛會。


▲圖片來源：台南市政府
▲圖片來源：台南市政府


【2026國際火舞藝術節—火神祭】

活動日期：2026年10月24日至10月26日

活動地點：台南市安平區漁光島


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


延伸閱讀>>台南佳里攝影展！原住民族影像跨海交流 翻轉百年殖民凝視

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