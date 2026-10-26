2027阿里山日出印象音樂會卡司曝光 推出六條追日遊程

【旅奇傳媒/編輯部報導】2027「阿里山日出印象音樂會」將在明年01/01 05:30於阿里山國家森林遊樂區「祝山觀日平台」停機坪登場，今年邀請「樂興之時管絃樂團」、小提琴家李齊及「離譜樂團」接力演出，陪伴遊客迎接新年第一道曙光。嘉義縣政府文化觀光局（簡稱文觀局）攜手「雄獅旅遊」推出六條追日遊程，提供北、中、南各地出發的交通及旅遊安排，讓旅客省去自行開車上山的舟車勞頓。

本屆音樂會以「山靜候光、曙色入弦、旭日共鳴」3階段串起演出，呼應阿里山日出前的寧靜、天色漸亮到旭日升起的景色變化。首先由「樂興之時管絃樂團」揭開序幕，接著小提琴家李齊獨奏演出，最後由融合古典與流行音樂的「離譜樂團」壓軸登場迎接日出。

▲將由「樂興之時管絃樂團」揭開序幕。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

「樂興之時管絃樂團」成立於1998年，由藝術總監江靖波帶領，曾赴德國、義大利及南非等地巡演，江靖波也曾獲2002年首屆Sir Georg Solti指揮大賽第3名。旅美小提琴家李齊10歲獲獎學金進入茱莉亞音樂院，曾赴歐美深造，演奏足跡遍及3大洲，曲目涵蓋古典、探戈、爵士及流行音樂。「離譜樂團」則以弦樂為核心，結合鋼琴、打擊樂器，擅長重新編曲華語金曲與西洋經典，呈現跨界音樂風格。

文觀局與「雄獅旅遊」合作推出六條追日遊程，包括由桃園、台北出發的「跨年追日2日遊」、台南及高雄出發的「第一道曙光栩悅號3日遊」，以及涵蓋高雄、臺中、桃園、台北、新竹的「夜未眠追日系列」，提供不同天數及出發地的選擇，報名遊程可獲得專屬曙光路線贈品，數量有限，送完為止。

▲「離譜樂團」壓軸演出。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局表示，「阿里山日出印象音樂會」是每年元旦迎接曙光的重要活動，今年與旅行業者合作，提供多元的交通及旅遊選擇，歡迎在音樂陪伴下迎接2027年。六條追日遊程已開放報名，詳細資訊請至「雄獅旅遊」官方網站查詢，音樂會最新消息請參閱注「阿里山日出印象音樂會」Facebook 粉絲專頁。

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