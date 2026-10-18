只有一晚！台南超萌「夜奇鴨」現身鹽水夜市 手刀搶300張50元夜市券、加碼扭40隻夜奇鴨布偶
免費拿50元夜市券！台南夜市吉祥物「夜奇鴨」趴趴走，將於10/21現身鹽水夜市，加碼40隻夜奇鴨玩偶與限定周邊商品，邀請民眾逛夜市吃美食兼抽好禮。
「夜奇鴨趴趴走」系列活動走訪台南各大夜市，10/21 18:30將現身鹽水夜市，趣味夜奇鴨扭蛋活動同步自18:30開始，限量200份，只要手機追蹤市場處社群（IG、FB、Threads），每人限1支手機且不得共用，完成任務即可抽扭蛋，有機會帶走多款夜奇鴨與菜奇鴨周邊商品，如公仔、貼紙、吊飾、小卡、磁鐵夾、絨毛錢包等，更特別加碼40隻夜奇鴨玩偶，等你到現場扭出好運。
此外，現場也將發放300張50元夜市抵用券，走進鹽水夜市品嘗街頭美食體驗日常小確幸。需注意的是，扭蛋及50元抵用券活動現場會發放號碼牌，發放時未於排隊隊伍內者恕不補發。
夜奇鴨趴趴走
活動時間：10/21 18:30
地點：鹽水夜市（鹽水武廟前廣場）
活動內容：扭出夜奇鴨扭蛋活動、套色印章活動、50元抵用券發放
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