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只有一晚！台南超萌「夜奇鴨」現身鹽水夜市 手刀搶300張50元夜市券、加碼扭40隻夜奇鴨布偶

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台南市政府提供
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免費拿50元夜市券！台南夜市吉祥物夜奇鴨」趴趴走，將於10/21現身鹽水夜市，加碼40隻夜奇鴨玩偶與限定周邊商品，邀請民眾逛夜市吃美食兼抽好禮。

圖／台南市政府提供
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「夜奇鴨趴趴走」系列活動走訪台南各大夜市，10/21 18:30將現身鹽水夜市，趣味夜奇鴨扭蛋活動同步自18:30開始，限量200份，只要手機追蹤市場處社群（IG、FB、Threads），每人限1支手機且不得共用，完成任務即可抽扭蛋，有機會帶走多款夜奇鴨與菜奇鴨周邊商品，如公仔、貼紙、吊飾、小卡、磁鐵夾、絨毛錢包等，更特別加碼40隻夜奇鴨玩偶，等你到現場扭出好運。

夜奇鴨公仔布偶。圖／台南市政府提供
夜奇鴨公仔布偶。圖／台南市政府提供

圖／台南市政府提供
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此外，現場也將發放300張50元夜市抵用券，走進鹽水夜市品嘗街頭美食體驗日常小確幸。需注意的是，扭蛋及50元抵用券活動現場會發放號碼牌，發放時未於排隊隊伍內者恕不補發。

圖／台南市政府提供
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套色印章活動18:30開始，發完為止。圖／台南市政府提供
套色印章活動18:30開始，發完為止。圖／台南市政府提供

夜奇鴨趴趴走

活動時間：10/21 18:30

地點：鹽水夜市（鹽水武廟前廣場）

活動內容：扭出夜奇鴨扭蛋活動、套色印章活動、50元抵用券發放

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