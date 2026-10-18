只有一晚！台南超萌「夜奇鴨」現身鹽水夜市 手刀搶300張50元夜市券、加碼扭40隻夜奇鴨布偶

順著蜿蜒的山路駛進水里，這裡有座依山而建的百年「水里蛇窯」，這裡有座依山而建的百年「水里蛇窯」，除了保存歷史，更在一次次創新中，延續台灣陶藝的生命力，不僅是南投重要陶藝地標，已被登錄為南投縣文化資產。

2026-10-18 11:00