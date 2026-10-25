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台南七股一日遊｜來七股別只看鹽山 蚵仔珠寶盒、澎湃虱目魚粥、人氣鹽冰棒一次收藏

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／ReadyGo
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台南七股一日遊除了七股鹽山，還有超多隱藏美食！蚵仔塞爆的珠寶盒臭豆腐、料多到看不到粥的虱目魚粥，一路吃到鹽山鹹甜冰棒收尾，七股美食景點路線一次收藏。

台南七股一日遊｜潘宜玲の珠寶盒

臭豆腐裡塞滿肥美蚵仔！七股限定的「蚵仔珠寶盒」

第一站就先來找找傳說中的「蚵仔珠寶盒」！來到七股靠海的地區，當然少不了各種海鮮料理，而「潘宜玲の珠寶盒」最吸引人的就是把在地蚵仔玩出完全不一樣的吃法。原本光聽「珠寶盒」這個名字還猜不到是什麼，結果端上桌才發現，外皮居然是臭豆腐！

圖／ReadyGo
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酥脆臭豆腐像盒子一樣裝進滿滿蚵仔，一口咬下可以同時吃到豆腐的酥香與蚵仔的鮮味，裡面的蚵仔塞得很有存在感，完全就是海味版的驚喜包。除了珠寶盒，店內還能吃到蚵仔酥、煎虱目魚肚等七股常見的海鮮料理。如果本身就是蚵仔控，來到七股可以把這間排進第一站。

店家資訊

地址：台南市七股區龍山里龍山153-2號

電話：0937-883-719

營業時間：週三至週五11:00－17:00；週一、週二、週六、週日公休

台南七股一日遊｜阿桃蚵嗲

七股經典海味小吃，現炸蚵嗲外酥內軟

到七股，除了直接大口吃蚵仔，也可以換個方式感受在地海味。「七股阿桃蚵嗲」主打的就是台南沿海常見的傳統小吃蚵嗲。現炸外皮帶著酥脆口感，裡頭吃得到蚵仔與餡料，海鮮本身的鮮甜蓋過油感，吃起來不會太膩。

圖／ReadyGo
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店家資訊

地址：台南市七股區龍山里209之9號

營業時間：週四至週日09:00－18:00；週一至週三公休

台南七股一日遊｜阿月虱目魚粥

料多到快看不到粥！虱目魚、鮮蚵、蝦子通通有

接下來這間，完全就是小編心中的「澎湃系」七股美食！阿月虱目魚粥藏在七股路邊，看起來是一間低調的鐵皮屋，不注意看就會直接開過頭。但端上桌的海鮮粥，跟外觀看起來的低調程度完全相反。

圖／ReadyGo
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一整碗裡放進虱目魚、鮮蚵、蝦子、魚丸、花枝等海鮮，料多到幾乎快看不到下面的粥，每一匙挖下去都有料。小編很喜歡這種到台南沿海才能感受到的澎湃感，湯頭喝起來帶著海鮮的鮮甜，又不會太油膩。與其說是來喝粥，更像一次把七股海味裝進同一碗裡。

除了海鮮粥，店內也有虱目魚、海鮮湯、蝦仁炒蛋等料理。假日前往的人比較多，如果想悠閒吃一頓，建議可以早一點抵達。

店家資訊

地址：台南市七股區85之3

營業時間：週一、週三至週日07:30－15:00；週二公休

台南七股一日遊｜七股鹽山

來七股當然還是要看鹽山！走進台灣曬鹽產業的歷史

吃完一輪七股美食，最後還是要來七股最具代表性的景點——七股鹽山。七股鹽場過去曾是台灣重要的曬鹽場，2002年停止曬鹽後，原本的鹽堆置場逐漸轉型為現在的觀光園區。最吸睛的當然就是眼前大片純白鹽峰，遠遠看真的有種來到雪地的錯覺。實際靠近後更能感受到鹽山和一般景觀完全不同，大片白色鹽粒在陽光下顯得很亮眼，隨手拍就很有七股特色。

圖／ReadyGo
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除了鹽山本身，園區還結合鹽業文化與各種體驗，可以看到鹽如玉展示館、曬鹽體驗區、鹽屋、骨董機械展示區等內容，也有遊園車及DIY活動。如果是帶著家人一起來，比起單純拍張鹽山照片就離開，其實很值得多留一點時間慢慢逛。

最後當然不能忘記這裡很有代表性的鹽冰棒！原本以為加了鹽會不會吃起來很奇怪，實際入口反而是淡淡鹹味把甜味襯得更加明顯，鹹甜層次很清楚，又不會一路甜到底。台南天氣熱，逛完鹽山後來上一支冰冰涼涼的鹽冰棒，剛好替這趟七股美食之旅收尾！

景點資訊

地址：台南市七股區鹽埕里66號

電話：06-780-0511

營業時間：每日09:00－18:00

台南七股一日遊行程表

時間行程規劃
10:30【潘宜玲の珠寶盒】先用蚵仔珠寶盒開啟七股海味之旅，品嚐臭豆腐與新鮮蚵仔的創意組合
11:30【七股阿桃蚵嗲】接著吃傳統蚵嗲，感受台南沿海的經典小吃
12:30【阿月虱目魚粥】午餐來碗澎湃海鮮粥，虱目魚、鮮蚵、蝦子等海鮮一次滿足
14:00【七股鹽山】走訪七股代表性景點，拍攝純白鹽山並認識在地鹽業文化
16:00【七股鹽山鹽冰棒】逛完園區後吃支鹹甜冰棒消暑，替七股一日遊收尾

台南七股一日遊常見問題

七股鹽山大概可以停留多久？

如果主要拍鹽山、逛園區再吃鹽冰棒，可以先預留約1至2小時；如果還想體驗DIY、搭遊園車或仔細看看鹽業相關展示，則可以再增加停留時間。

七股鹽山適合親子一起去嗎？

除了鹽山景觀之外，還有曬鹽體驗、龍骨水車、遊園車以及DIY等內容，因此可以安排成親子行程。不過實際開放項目仍建議依當日園區公告為準。

七股一日遊可以怎麼安排？

如果以這次的美食路線為主，可以上午先從龍山一帶開始吃蚵仔料理，中午安排阿月虱目魚粥，下午再前往七股鹽山。這樣不用一直來回跑，也能同時把七股美食與代表性景點排進一天。

延伸閱讀 >>台南壽喜燒必吃推薦！6 間超人氣壽喜燒名單：正宗關西風煎燒、高CP值吃到飽全攻略

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一日遊 七股鹽山 臭豆腐

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