鐵道迷必搶！台南鐵路地下化10/17通車 1萬張「永保安康」紀念票開賣、大苑子「1936店」南車開幕優惠

鐵道迷快看！ 府城人走過超過一世紀的地面鐵路即將華麗轉身，台南鐵路地下化第一階段工程將於10月17日正式通車啟用，為致敬車站記憶，台鐵推出一萬張紀念車票；大苑子也同步宣布「台南車站1936店」於B2盛大開幕！

➤台南鐵路地下化！1萬張「永保安康」紀念車票與套票開賣

圖／台鐵提供

全長8.23公里的台南鐵路地下化工程第一階段將於10月17日正式通車，全面改以地下化鐵路營運。台鐵將於10月17日當天同步在永康站推出極具話題與收藏價值的「永保安康」紀念車票，共計限量發售1萬張，每張售價31元。

活動當天現場也備有台南車站的專屬紀念戳章，供民眾蓋印留念。

此外，台鐵也將於同日上午9時起，在台南新車站3號出口的穿堂層發售限量2000套、售價399元的「府城躍昇 臺鐵EASY」紀念套票，內含5張精選車票（永康至保安指定自強異級去回名片式車票 1 張、永康至保安指定區間車票 1 張、台南站薄紙式月台票 1 張、林森站名片式月台票 1 張、南台南站名片式月台票 1 張）與專屬紀念戳章，邀請民眾一同留存珍貴的鐵道記憶。

圖／台鐵提供

➤大苑子「台南車站1936店」同步B2開幕，限定飲品＋好禮優惠

圖／大苑子提供

大苑子全新門市「台南車站1936店」也於10月17日進駐台南車站B2（鄰近2號出口）。店名中的「1936」特別取自台南車站第二代站體落成啟用的年份，向承載府城歷史記憶的車站致敬。

門市獨家推出兩款限定飲品，選用台南在地柳丁，搭配甘醇台灣春烏龍的「台南柳丁春烏龍」（大杯80元）、以微酸的台南柳丁精準提味，翻轉酪梨厚重口感的「橙光酪梨」（中杯80元）。

歡慶新店落成與鐵路地下化，大苑子祭出多重好康優惠，台南車站1936門市獨家活動：

圖／大苑子提供

10/17～10/21：首5日購買「台南柳丁春烏龍」2杯，即贈「府城限定品牌鑰匙圈」乙個，每人每次限購2組，每日限量，贈完為止。

10/22～11/1：任購2杯飲品，即贈「大苑子品牌保冷袋」乙個，每日限量，贈完為止。

全台南市門市同慶：10/17～10/21於全台南市大苑子門市同步推出會員單筆消費滿200元，即贈「府城限定品牌鑰匙圈」活動，數量有限，贈完為止。

圖／大苑子提供

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