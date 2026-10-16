快訊

最後一班列車將駛離…民眾傍晚湧入台南車站 向百年鐵道告別

曾任基隆市議長！8連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格 衝擊仁愛區選情

陸生借位拍照稱「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 台大發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

鐵道迷必搶！台南鐵路地下化10/17通車 1萬張「永保安康」紀念票開賣、大苑子「1936店」南車開幕優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台鐵、大苑子提供
圖／台鐵、大苑子提供

鐵道迷快看！ 府城人走過超過一世紀的地面鐵路即將華麗轉身，台南鐵路地下化第一階段工程將於10月17日正式通車啟用，為致敬車站記憶，台鐵推出一萬張紀念車票；大苑子也同步宣布「台南車站1936店」於B2盛大開幕！

➤台南鐵路地下化！1萬張「永保安康」紀念車票與套票開賣

圖／台鐵提供
圖／台鐵提供

全長8.23公里的台南鐵路地下化工程第一階段將於10月17日正式通車，全面改以地下化鐵路營運。台鐵將於10月17日當天同步在永康站推出極具話題與收藏價值的「永保安康」紀念車票，共計限量發售1萬張，每張售價31元。

活動當天現場也備有台南車站的專屬紀念戳章，供民眾蓋印留念。

此外，台鐵也將於同日上午9時起，在台南新車站3號出口的穿堂層發售限量2000套、售價399元的「府城躍昇 臺鐵EASY」紀念套票，內含5張精選車票（永康至保安指定自強異級去回名片式車票 1 張、永康至保安指定區間車票 1 張、台南站薄紙式月台票 1 張、林森站名片式月台票 1 張、南台南站名片式月台票 1 張）與專屬紀念戳章，邀請民眾一同留存珍貴的鐵道記憶。

圖／台鐵提供
圖／台鐵提供

➤大苑子「台南車站1936店」同步B2開幕，限定飲品＋好禮優惠

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

大苑子全新門市「台南車站1936店」也於10月17日進駐台南車站B2（鄰近2號出口）。店名中的「1936」特別取自台南車站第二代站體落成啟用的年份，向承載府城歷史記憶的車站致敬。

門市獨家推出兩款限定飲品，選用台南在地柳丁，搭配甘醇台灣春烏龍的「台南柳丁春烏龍」（大杯80元）、以微酸的台南柳丁精準提味，翻轉酪梨厚重口感的「橙光酪梨」（中杯80元）。

歡慶新店落成與鐵路地下化，大苑子祭出多重好康優惠，台南車站1936門市獨家活動：

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

10/17～10/21：首5日購買「台南柳丁春烏龍」2杯，即贈「府城限定品牌鑰匙圈」乙個，每人每次限購2組，每日限量，贈完為止。

10/22～11/1：任購2杯飲品，即贈「大苑子品牌保冷袋」乙個，每日限量，贈完為止。

全台南市門市同慶：10/17～10/21於全台南市大苑子門市同步推出會員單筆消費滿200元，即贈「府城限定品牌鑰匙圈」活動，數量有限，贈完為止。

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

台鐵 鐵道迷 大苑子 手搖飲

相關新聞

超高CP值588元起！ 高雄「韓屋村精緻銅盤烤肉」升級還有12道韓食、澳洲和牛無限吃到飽

udn走跳美食／艾瑪 吃喝玩樂札記 高雄高CP值韓式燒肉又有新選擇！在義享天地7樓的「韓屋村精緻銅盤烤肉」，開幕幾個月累積不少好評！最只低只要588元，光是自助吧無限供應的精選肉類與豐富熟食，就讓人直呼太划算！

超過60種食材任夾！ 「麻子辣蒙古麻辣燙」新竹排隊名店插旗台中 獨門白湯/蒙古紅湯辣度任選、果凍麻辣鴨血神好吃

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 台中麻辣燙推薦/台中首家蒙古麻辣滷味~新竹超人氣排隊名店麻子辣蒙古麻辣燙插旗台中囉！首店就選在台中北屯區，也是全台中第一家主打蒙古風味的麻辣燙，湯頭真的一級棒！ 每天用數種中藥材、蒙古辛香料加上牛奶慢火熬煮，原味白湯溫潤順口連不吃辣的人或長輩小孩都能開心喝；紅湯香麻回甘，可選辣度滿足喜歡吃辣的人，尤其果凍麻辣鴨血神好吃。

你看過墾丁「真正的」夜晚嗎？走進鵝鑾鼻燈塔公園的夜遊遊程，把手電筒關掉之後...

白天的鵝鑾鼻，是很多人熟悉的墾丁地標。白色燈塔、大片草坪、藍天與海，再往裡走，則是高位珊瑚礁地形、熱帶濱海植物與岩生植被，步道穿梭其中，宛如一座天然迷宮。

鐵道迷必搶！台南鐵路地下化10/17通車 1萬張「永保安康」紀念票開賣、大苑子「1936店」南車開幕優惠

台南鐵路地下化第一階段10月17日通車，台鐵限量1萬張「永保安康」紀念票及套票；大苑子1936店同步開幕推限定飲品優惠。

空拍超壯觀！彰化最美「1.3公里欒樹隧道」變色 秋色如畫美翻天

地面看是浪漫的欒樹隧道，從空中看卻像一條彩色河流！彰化埔鹽東螺溪畔的石埤村自行車道，正迎來台灣欒樹蒴果轉色期，大片粉紅、橘紅與金黃色彩沿著河堤延伸，畫面格外迷人。

台北南京復興一日遊｜義大利麵、袖珍博物館、復古咖啡廳，雨天散步路線一次排好

台北南京復興一日遊，不用逛百貨也能玩得很滿！小編排了一條睡飽再出發的散步路線：中午吃清炒義大利麵，下午鑽進大樓地下室的袖珍博物館，最後在復古咖啡廳點烤糖牛奶配熱蘋果派，下雨天也能照走。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。