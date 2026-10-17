嘉義農村藏純白花景！朴子空心菜田雪色花海點亮田野
誰說空心菜只能出現在餐桌上？每逢秋季，嘉義朴子市與布袋鎮交界的農田，便會悄悄換上雪白色彩。原本為採收種籽而栽種的空心菜，到了開花時節，一朵朵白色小花陸續綻放，大片花田與翠綠葉片交錯，遠遠望去宛如覆蓋著一層薄雪。這片被稱為「十月雪」的農村風景，主要分布在朴子永和里、順安里及布袋貴舍里一帶，是嘉義秋季特有的賞花景致。
空心菜在嘉義部分農村也被稱作「應菜」，盛開時會長出白色、近似小喇叭形狀的花朵，外觀與牽牛花十分相似，因此有「偽牽牛花」的趣味稱呼。不同於色彩濃烈的花海，應菜花以純白花瓣搭配細長藤蔓與綠葉，呈現清新柔和的層次。當整片採種田進入花期，白花彷彿在田野間連成一片，形成充滿鄉村氣息的秋日雪景。
這片白色花海並非刻意打造的觀光花田，而是嘉義重要農業產業所孕育的季節景觀。朴子與布袋一帶長年發展空心菜採種產業，當地也是台灣空心菜種籽的重要產地。農民讓空心菜持續生長、開花並結籽，待種籽成熟後再進行採收。對遊客而言是浪漫的賞花風景，對在地農民來說，則是一整年農事循環中的重要階段，也讓這場十月雪多了真實的土地故事。
想欣賞嘉義應菜花海，可以沿著縣道161線、170線周邊的農村道路尋找花蹤。其中朴子永和里舊稱「應菜埔」，保留著與採種產業相關的地方記憶；順安里順安宮附近，部分田區還有機會拍到白色花海與傳統古厝、紅磚建築同框的景色；布袋貴舍里則以平坦開闊的農田風光為特色。花期通常從9月底延續至11月中旬，國慶前後常是主要觀賞時段，實際花況仍會因各田區栽種與採收時間有所不同。賞花時也別忘了保持田埂與農作物完整，將美景留給下一位旅人。
主要花期：每年9月底至11月中旬
賞花地點：嘉義縣朴子市永和里、順安里及布袋鎮貴舍里周邊農田
參考路線：縣道161線、170線沿線
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