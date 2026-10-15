粉白橘花瀑太夢幻！台南賞花秘境 繽紛九重葛傾瀉而下

【旅奇傳媒/編輯部報導】三峽「長福橋」迎來嶄新面貌！新北市長侯友宜日前出席改建工程揭牌儀式，宣布新橋正式啟用通行，方便大眾體驗在地藍染文化，感受水岸景觀與人文交織的魅力。改建後的不僅提升三峽河防洪韌性，更成為新北市第5座人行景觀橋，將串聯三峽老街、三峽河及自行車道，成為漫遊三峽的全新入口。 侯友宜表示，新橋以三峽「鳶山」為靈感，不對稱的雙拱鋼構設計宛如老鷹於河面展翅翱翔，「鳶山」、「長福雙拱」及「三峽橋三拱」景色相互輝映。此外，新橋巧妙融入地方文化，橋上設有兩座以藍染為底圖的鳥影雲朵棚架、欄杆採山形設計、舊橋的小石獅化身為特色箱燈，舊牌坊前的兩座大石獅妥善保留，橋面鋪面更融入三峽河的流水意象，並結合水滴廣場之空間設計。透過別具匠心的點綴，讓遊客在感受新橋風貌時也能重溫舊時記憶。 水利局長宋德仁說明，三峽河曾於蘇拉及蘇迪勒颱風期間溢堤，因舊橋梁底高度不足，橋墩沖刷，被經濟部水利署列為優先改建橋梁。新橋抬高梁底，橋墩由2處減為1處並配合右岸橋台退縮，使通水斷面增加約18%，達到100年重現期的防洪標準。同時，橋面寬度由15公尺拓寬至25公尺，提供更寬敞的活動空間，兼顧防洪安全、通行與景觀

2026-10-15 08:00