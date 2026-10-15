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粉白橘花瀑太夢幻！台南賞花秘境 繽紛九重葛傾瀉而下

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


不用門票，也能欣賞宛如童話場景的繽紛花景！位於台南市後壁區的「雅聞湖濱療癒森林」，以寬敞的園區與特色造景吸引旅人，其中最令人驚豔的就是壯觀的九重葛花瀑。粉紅、白色與橘色花朵沿著植栽結構層層垂落，交織成色彩豐富的天然花牆。遠遠望去，如同一道鮮豔花瀑從高處傾瀉而下，為園區增添濃厚的浪漫氣息。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


粉白橘交織成花海，抬頭就能捕捉浪漫畫面

九重葛花瀑的迷人之處，在於不同花色交錯形成的豐富層次。粉紅色帶來柔美氛圍，白色增添清新感，橘色則讓整體畫面更加明亮。層層垂落的花枝沿著牆面延伸，無論站在花瀑下方仰拍，或從側面捕捉整片花牆，都能呈現不同視覺效果。若遇上陽光灑落，花朵與綠葉相互映襯，更能拍出充滿色彩的賞花照片。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


花叢裡藏著童話城堡！日本泥作大師打造異國風景

除了九重葛花瀑，雅聞湖濱療癒森林還藏著充滿異國情調的童話建築。園區邀請日本泥作大師加藤孝幸創作歐風城堡與精靈小屋，運用富有手作質感的泥作工藝，呈現別具特色的建築輪廓。小屋與花草景觀彼此交融，營造出宛如歐洲童話村落的趣味氛圍，也讓遊客在欣賞自然花景之餘，多了探索藝術造景的樂趣。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


免費入園還有停車場，後壁輕旅行多一站

雅聞湖濱療癒森林採免費入園方式，並設有大型免費停車場，對自行開車前往的遊客相當便利。園區每日開放時間為上午8點30分至下午5點，除了拍攝九重葛花瀑，也能悠閒欣賞各式園藝景觀與特色建築。若安排台南後壁一日遊，不妨將這座充滿花香與童話氣息的景點納入行程，在繽紛花色之間，收藏一段輕鬆愜意的旅行時光。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


【雅聞湖濱療癒森林九重葛花瀑】

景點地址：台南市後壁區上茄苳里12-66號

營業時間：每日08:30－17:00

入園費用：免費入園


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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秘境 九重葛 賞花

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