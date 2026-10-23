東市場傳承四代老字號！ 「嘉義王媽媽牛雜湯」全台最霸氣牛雜湯，一早開始賣下午1點打烊

菜市仔最霸氣牛雜鍋！匯集多部位與全牛精華於這一大鍋，《嘉義王媽媽牛雜湯》創立於1920年，現已傳承到第四代，一大早六點就開始熱氣騰騰營業，原本只是在地人的經典早午餐，如今已晉升成觀光客朝聖必訪名單， 牛肉清湯喝完能免費加湯？

義王媽媽牛雜湯｜王家祖傳本產牛雜湯

位於嘉義東市場內的「王家祖傳本產牛雜湯」《嘉義王媽媽牛雜湯》，看到那口熱氣騰騰的超大鍋牛雜湯就不會認錯，從中山路或忠孝路進入市場最快。

若開車前往可停放「CITY PARKING 城市車旅」步行約2分鐘即達，或「嘉義市政府停車場」步行約5分鐘抵達。

地址：嘉義市東區中山路199號13號/li>



營業時間：06:00～13:00/li> 公休：每週一

即便東市場周邊名店雲集！像是劉里長雞肉飯、北回水晶餃、阿富網絲肉捲、袁家筒仔米糕排骨酥⋯⋯等老字號環繞，《嘉義王媽媽牛雜湯》排隊人潮從未間斷。

工作人員手腳俐落、盛湯不停歇，這般盛況不僅吸引無數慕名而來的觀光客，在地人想吃也只能跟著排隊。

嘉義王媽媽牛雜湯｜菜單

菜單共有7種 湯品選擇，並可額外加點白飯；其中牛筋湯每碗240元，其餘的牛肉湯、牛心湯、牛肚湯、牛腰湯、牛肝湯與招牌牛雜湯則統一為每碗190元。

若想享用豐盛飽足的一餐，建議加點白飯搭配，店家有提供免費續湯服務。（實際依照現場為主）

眼前這口超級大鍋好震撼！規模甚至比阿嬤炊粿的蒸鍋還要巨大！店家每天選用從北港屠宰場直送新鮮溫體牛肉內臟，滿滿一鍋在滾燙火爐上咕嘟咕嘟地沸騰翻滾，光是看煙氣繚繞、食材翻騰畫面，就讓人忍不住流口水！

旁邊擺放著冰鎮是當日新鮮溫體牛肉，每碗都是現點現煮，像台南牛肉湯般純粹。

嘉義王媽媽牛雜湯｜牛雜湯

初次來不知從何點起，直接點招牌牛肉湯或牛雜湯沒錯！ 牛雜湯裡匯聚了牛心、牛肚、牛腰、牛肝與牛筋等多種部位，上頭撒上些許薑絲巧妙提味去腥；湯頭溫潤甘甜且無雜質，無需過多複雜調味就好喝，把全牛精華融於這一碗湯中。

牛雜只要嚐過一輪，就能找出自己心頭好！各個部位各具特色，有彈軟、軟嫩或富含咬勁多重口感。

新鮮度好加上處理得當，整碗牛雜完全沒有惱人的腥味！桌上附有特製甜醬油膏可換口味，但我覺得不沾醬就很夠味。

從頭到尾目不轉睛地盯著《嘉義王媽媽牛雜湯》牛雜鍋！視覺震撼力太強大！從清晨到中午上門顧客絡繹不絕，每天僅營業到下午一點便打烊，真的是「早起的鳥兒有蟲吃」，內用環境屬於傳統市場風格，在意環境就選擇外帶；遇到排隊人潮過長時我都會先吃別家，畢竟周邊老字號很多，吃哪家都可以啦～

嘉義王媽媽牛雜湯

電話：05-2236660

地址：嘉義市東區中山路199號13號（東市場飲 食區）

營業時間：6:00～13:00

公休：每週一

兒童桌椅：無

停車場：無

粉專：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

＝