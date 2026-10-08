雲霧直接飄進屋！　奮起湖杉林小黑屋品山嵐下午茶

【圖／文：田欣雲】

避開奮起湖老街熙攘人潮，循著老街下方一條幽靜的竹林小徑拾級而下，沒走幾步，「杉墨日禾」那幢醒目的黑色木屋已躍然眼前。這間奮起湖周邊最新開幕的景觀咖啡廳緊鄰杉林棧道，外觀採用獨特的黑燒杉木打造，深沉墨色呼應蒸汽火車時代的煤煙，又不與周遭杉林竹影搶戲，顯得既低調又內斂。





與自然共生息，開窗迎山嵐清風

走進店內，木質色調的空間布置讓人心情放鬆，但沒安裝紗網、完全開窗的設計則讓我驚訝！品牌主理人Harry解釋，開窗能讓涼爽的高山清風吹入，在水氣充沛的午後，甚至能親眼看著山間雲霧從二樓開窗處直衝屋內、飄進房裡，這是關上窗、吹著冷氣絕對無法體驗到的魔幻瞬間。當然，為了避免偶爾蚊蟲煩擾，店家也會免費提供防蚊液，以備不時之需。

▲午後時光，山嵐霧氣在奮起湖林間氤氳繚繞。

▲杉墨日禾室內空間開放通透，引入自然光與清新空氣。





舌尖上的夏日，純粹的在地滋味

店內的招牌甜點與飲品皆大量採用在地食材。夏日裡最受歡迎的，莫過於那杯透心涼的「森蜜蜂茫愛玉氣泡飲」。杉墨日禾堅持每天手工搓洗來自在地小農的愛玉籽，搭配嘉義特產純蜂蜜，天然的酸甜滋味伴隨氣泡刺激味蕾，瞬間驅散了暑氣。甜點部分，呼應木屋黑色外觀而研發的「墨焙生乳捲」絕對是當家產品，採用新鮮鮮奶油手工製作，焙茶茶香濃郁、口感綿密，尾韻帶著一絲苦甜與堅果氣息，頗適合成熟大人味。

▲二樓座席除了包廂區與靠窗的吧台座位，還設有和式矮桌區。

▲愛玉氣泡飲搭配手作蛋糕，帶來悠閒的下午茶時光。





店家資訊

杉墨日禾

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖49-2號

電話：05-256-1157

時間：10:00-17:00

IG：https://www.instagram.com/sunmoziho_/

消費：森蜜蜂茫愛玉氣泡飲200元，墨焙生乳捲200元，阿里山水洗鐵皮卡300元（只收現金）





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」