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斗南隱藏版景點！舊警察廳舍重生 昭和風老宅美如穿越時空

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


斗南「榕苑」的故事，可以一路回到1930年。這座建築前身為日治時期的警察官吏派出所，過去不只是單純的辦公場所，更曾整合警政、戶政、保甲、消防及刑事拘留等機能，留下斗南地方發展與警政制度變遷的時代軌跡。歷經歲月更迭，建築於2009年公告為雲林縣縣定古蹟，之後透過修復與活化重新整理。與其將老建築變成只能遠觀的展示品，這裡選擇導入餐飲與文化體驗，讓遊客真正走進建築、坐進空間，也讓近百年前留下的廳舍再次與現代生活產生連結。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


4棵百年榕樹守著老屋　庭院藏進日式風景

「榕苑」這個名字，其實就藏著園區最重要的風景。園內保留4棵陪伴建築走過歲月的老榕樹，巨大的樹冠與枝幹覆蓋庭院，也成為串起新舊空間的重要角色。漫步園區，除了老建築本身，還能遇見迴廊、枯山水、鯉魚池等充滿日式氣息的景觀。老榕樹投下的樹影落在庭院與屋舍之間，少了刻意堆疊的華麗感，多了一種慢慢沉澱下來的老屋氛圍，也難怪成為不少旅人眼中的「雲林小京都」。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


拘留所竟然也保留下來　走進昔日警察廳舍的另一面

來到榕苑，別只停留在庭院拍照。園區內相當特別的一處空間，就是保留下來的舊拘留室。昔日帶有嚴肅功能的場所，如今成為認識建築歷史的另一扇窗口，讓旅人能從不同角度想像這座警察廳舍過去的使用情景。室內空間則以復古美學延續建築故事，融入古董花窗、老木椅與英式舊家具等陳設。當老物件重新回到近百年的建築之中，整體並不像重新打造的復古攝影棚，而是讓不同年代的物件彼此交疊，形成帶有昭和氣息的空間層次。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


古蹟不只能參觀　坐下吃飯讓歷史重新回到生活

榕苑最有意思的地方，在於它沒有讓古蹟停留在「看完就離開」的參觀模式。修復後導入餐飲服務，讓旅人可以坐在歷史空間中用餐、喝茶，再慢慢散步庭院與參觀建築，讓古蹟成為真正能被使用的生活場域。即使沒有安排用餐，也可以選擇純參觀方式進入園區，目前參觀費用為100元，並可全額折抵園區餐飲消費。若正在安排斗南一日遊，不妨多留一段時間給這座近百年老建築，在老榕樹下慢慢走一圈，從警察廳舍、拘留室一路走到今日的餐桌，看見古蹟活化後另一種延續歷史的方法。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【榕苑古蹟 Banyan Teien】

景點位置：雲林縣斗南鎮北銘里中山路170號

入園門票：100/人（可全額折抵餐飲消費）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>雲林西螺景點推薦！蝴蝶公園免費入園 親子放電首選！

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