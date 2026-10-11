嘉義滿竹自行車道台灣欒樹7分開！捕捉阿里山小火車夢幻同框
進入秋季，嘉義竹崎滿竹自行車道也迎來一年中最繽紛的時刻。長約2.5公里的路線沿途可見台灣欒樹，目前花況約達7分開至滿開，金黃色花序與逐漸轉紅的蒴果交錯在枝頭，讓原本充滿鄉間氣息的自行車道多了一抹鮮豔秋色，預估這波景色可一路欣賞至10月中旬左右。
滿竹自行車道最迷人的地方，不只有台灣欒樹，而是能將季節花景與阿里山森林小火車一起收進畫面。當列車沿著鐵道緩緩駛來，金黃色欒樹、紅色蒴果與小火車交會，搭配鐵道一路延伸的景深，形成極具嘉義特色的秋日畫面，也讓這裡每逢花期便吸引不少鐵道迷及攝影愛好者前來守候。
想捕捉欒樹與小火車同框，可以特別留意靠近竹崎端、竹崎車站方向的平交道與鐵道彎道一帶，這裡仍能看見較密集的欒樹景觀，加上彎曲鐵道自然形成的延伸感，列車駛入畫面時更有層次。拍攝時也別只盯著相機，務必與軌道保持安全距離，不跨越、進入鐵路範圍。
如果此行目標就是拍到森林小火車，建議出發前先確認阿里山林業鐵路最新列車時刻，並預留時間提早抵達取景位置。列車實際通過時間可能因當日運行狀況有所變動，加上最佳拍攝瞬間往往只有短短數秒，提前準備會更從容。除了等待火車，也可以沿著自行車道慢慢散步，欣賞黃、紅、綠交織的秋日田園風景。
觀賞期間：約9月至10月中旬，實際依當年度花況為準
景點地點：嘉義縣竹崎鄉滿竹自行車道
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