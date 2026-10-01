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吃貨先別哭！ 台南「阿江鱔魚意麵」不關了 老闆證實「姪子接手」翻修暫停營業20天

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝台南式臉書、米其林官網
圖／翻攝台南式臉書、米其林官網

老饕先別哭！ 台南排隊名店「阿江鱔魚意麵」原訂10月12日熄燈，引發大批老饕排隊朝聖，最新消息是老闆決定「不關了」，招牌將交由姪子接棒！

在地飄香48年，老闆廖文欽以獨門大火「乾炒」鱔魚意麵聞名。但因曾動過手術，體力難以負荷長年高溫翻炒，原本預計在今年中秋過後、10月12日正式熄燈，消息曝光後隨即引爆朝聖人潮，隊伍往往綿延數百公尺。

圖／翻攝台南式臉書
圖／翻攝台南式臉書

據《壹蘋新聞網》報導指出，阿江鱔魚老闆日前表示，本來營業到10月12日要退休，但姪子不捨家族招牌消失，主動開口接手，老闆也樂見其成表示「想做就讓他試看看」。

10月12日將是老老闆親自掌杓的最後一天，隨後店面預計暫停營業約20天進行翻新，完工後將由姪子重新拉開鐵捲門，延續這份經典鱔魚意麵的府城美味。

圖／翻攝米其林官網
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阿江鱔魚意麵 台南美食

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