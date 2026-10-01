白天銀白、夕陽變金色！斗六甜根子草迎最美季節 秋遊快收
時序進入秋季，雲林石牛溪也開始迎來一年一度的銀白色風景！每年約9月至10月，沿岸甜根子草陸續抽穗，原本低調的河岸逐漸被大片白色花穗覆蓋。微風吹過，成片草穗順著風向擺動，宛如銀白浪花沿著河道起伏，也讓石牛溪成為雲林秋季相當具有代表性的「九月雪」取景地。
石牛溪甜根子草受到攝影玩家喜愛的一大原因，就是部分河段擁有相當不錯的高低落差。從堤防較高處向河床取景，可以直接把大片甜根子草收進畫面，減少周邊雜景干擾，也讓銀白花海看起來更加密集。斗六石牛溪一帶更是近年熱門取景區域，附近純白色橋梁搭配花海，也能拍出與單純河岸草景不同的畫面。
想拍出石牛溪最有氛圍的甜根子草，時間也是關鍵。晴朗白天前往，可以利用藍天與銀白草穗形成清爽對比；到了下午接近夕陽時分，低角度陽光從花穗後方穿過，原本雪白的甜根子草會逐漸染上金黃色調。尤其約下午4點半後至日落前的黃金時刻，更適合捕捉逆光下閃耀的柔軟草浪。
石牛溪流域範圍廣，除了較多人熟悉的斗六河段，其他沿線同樣可能出現大片甜根子草景觀，因此每年花季都吸引不少攝影玩家尋找不同取景位置。前往拍攝時仍應以既有道路、堤防及安全可通行區域為主，避免為了取景任意踩入草叢、河床或阻礙周邊交通，在不破壞環境的前提下收藏一年一度的雲林秋日風景。
賞景地點：雲林縣斗六市石牛溪，「斗六市公所資源回收場」附近
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