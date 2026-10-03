台南老字號「福樓」新品牌！「卷麵台式飯捲 羹麵專門」超狂全牛羹麵鋪滿滿 下午不休息想吃隨時來
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台南永華路又有厲害的新店啦！知名老店「福樓」推出全新品牌 【卷麵台式飯捲 羹麵專門】，主打羹麵跟台式飯捲。最讚的是一個人就能來輕鬆享用，而且下午時段不休息！假日比較晚起床完全不用擔心沒午餐吃，吃飽還能順便逛安平或對面的萬家福，馬上來開箱分享給你們啦～
【卷麵・見面】店址位於台南市安平區永華路二段300號（福樓1樓），對面是萬家福（原家樂福）。
【卷麵台式飯捲 羹麵專門】開幕慶好康活動
活動期間： 即日起至 9/30 止。
好康內容： 來店消費滿 300 元，即贈送 50 元優惠券！（※活動規定依店家公告為主）
一進到店內，環境明亮乾淨又有涼涼的冷氣，座位寬敞不擁擠，帶家人來用餐也覺得好舒適！
【初次見面套餐】$340
(含：羹麵+80升級牛羹麵 / 任選飯捲 / 肉燥青菜 / 任選飲品)
澎湃餐點開箱，鮮味十足！土魠魚羹麵 一上桌我們直接「哇」出來，份量超大碗！
旁邊附上酥炸土魠魚，看是要沾著吃感受外脆內軟，還是豪邁倒入羹湯裡吸收精華，雙重吃法自由搭！
特製的手工麵條口感超Q彈，羹湯濃郁甘甜，裡面還有白菜、木耳、金針花等滿滿配料。
肉燥青菜
青菜淋上肥瘦均勻、熬煮至軟爛的肉燥，鹹香夠味，爽脆又解膩。
麻油豬肉卷
麻油香氣超逼人！選用紫米飯包入軟嫩肉片，每一口都在嘴裡迴盪濃濃麻油香。
餐點也可以外帶喲！
高山青茶、烘焙烏龍茶
無糖茶喝起來請爽又解膩。
肉控必點！超霸氣【豪華牛羹麵】$280
這碗真的太狂了！整碗鋪滿了牛肚、牛肉片、牛腱肉，多到連底下的麵條都看不到～
滷汁完美滲透到肉質纖維裡，香氣十足；牛肚帶有嚼勁，搭配多了牛肉油脂香的甘甜羹湯，熱熱吃真的太幸福！喜歡牛肉的人這碗絕對必點！
胡麻小黃瓜 $80
炎炎夏日來上一盤，爽脆開胃又解膩！
酥炸南瓜片 $80
私心大推！ 外脆內軟，完全不用額外調味，單吃就能品嚐到南瓜本身的自然甜味，涮嘴到一口接一口，大人小孩都會超愛！
卷麵台式飯捲 羹麵專門（卷麵˙見面）
地址：台南市安平區永華路一段300號1樓（福樓1樓）
電話：0909-085-290
營業時間：11:30~20:00(最後點餐時間19:30)
文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在
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