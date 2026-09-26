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雲林秋日秘境藏在溪畔！斗六梅林「白色甜根子草」花海映橘橋超美

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自Bruce Hsuig授權
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雲林斗六秋季又多一處拍照秘境！位在梅林一帶的溪畔，近期可見大片甜根子草沿著水岸生長，白色花穗隨風搖曳，遠方則是搶眼的橘色拱橋，前景、溪流、花海與山景層層交疊，畫面相當有秋天氛圍。想前往取景，可搜尋「斗六梅林 甜根子草」，座標約為23.7014410, 120.6011110。

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這處景點沒有大型遊樂設施，特色就是自然景觀與季節限定的花海，很適合喜歡拍照、散步的旅人。尤其從溪畔低角度取景，能讓大片甜根子草成為畫面主角，再把橘色橋梁放進背景，呈現白色花海與鮮豔橋體的強烈對比。花況會受到季節及天候影響，出發前可先確認現場狀況。

圖／取自Bruce Hsuig授權
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安排斗六小旅行時，也能順遊周邊景點，將梅林溪畔風景與福天吊橋、梅南橋、湖山巖湖山寺串聯。白天先到梅林一帶賞花拍照，再前往吊橋或古寺走走，感受斗六山區的自然景致；若遇到花況正盛時，更可把這趟行程安排成秋季限定的「花海＋橋景」秘境之旅。

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秘境 花海 甜根子草

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