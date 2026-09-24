台南新飯店開幕！「劇院酒店」成功館登場　百老匯風情、近火車站7分鐘

台南住宿再添新選擇！「劇院酒店 The Theatre 台南成功館」近日正式開幕，坐落於台南市北區成功路，從台南火車站步行約7分鐘即可抵達。新館以劇院作為空間設計主題，將百老匯舞台元素融入旅宿環境，讓旅客從入住開始就有不同於一般飯店的情境體驗；10月起還將配合2026台南藝術節推出相關藝文活動，為台南市區住宿增添新亮點。

圖／取自劇院酒店官網

台南劇院酒店開幕 百老匯元素融入住宿空間

劇院酒店以戲劇與舞台為核心概念，將劇院意象轉化為飯店空間設計。旅客踏入館內後，從接待區到公共空間都能看到呼應劇場的設計細節，其中包含以復古售票亭為靈感打造的櫃檯，搭配具有互動感的空間配置，營造彷彿走進劇院的住宿氛圍。

圖／取自劇院酒店官網

圖／取自劇院酒店官網

客房則依照不同入住需求提供多元選擇，包括雙人房、雙床房、三人房及四人房等房型，無論是雙人旅行、朋友出遊或家庭入住，都能依人數選擇適合的房型。

台南火車站步行約7分鐘 市區旅遊交通便利

對於搭乘大眾運輸工具前往台南的旅客來說，劇院酒店的位置也是一大特色。飯店位於成功路，距離台南火車站約7分鐘步行路程，不需要另外轉乘交通工具即可抵達，適合安排台南市區景點、美食與住宿的一日或週末小旅行。

圖／取自劇院酒店官網

圖／取自劇院酒店官網

館內另提供行李寄放、代客叫車、嬰兒用品、轉接頭及雨傘等服務，方便旅客處理入住前後的行程需求；飯店也配合環保政策，不主動提供一次性盥洗用品，旅客入住時可自行攜帶個人用品。

10月接軌台南藝術節 住宿也能安排藝文行程

除了住宿功能，劇院酒店也將藝文內容納入開幕後的活動規劃。配合2026台南藝術節，飯店預計自10月起推出展覽及現場演出等內容，活動期間從10月2日至11月底，讓旅客除了走訪台南景點，也能把藝術節行程排進旅遊路線。

圖／取自劇院酒店官網

劇院酒店目前已正式營運，想尋找台南新飯店、台南火車站附近住宿的旅客，可將成功路周邊住宿與市區景點、美食及10月台南藝術節一併規劃。開幕期間另有住房優惠，房價及適用日期則依官方最新公告為準。

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