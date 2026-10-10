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嘉義在地人氣美食！「鼎園北方麵食館」中埔交流道美食推薦 半筋半肉牛肉麵、小籠湯包、牛肉捲大餅招牌必點

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

鼎園北方麵食館是中埔交流道附近的在地人氣美食，在 Google Map 上有 4.4 的高分，主要以北方麵食為主，除了牛肉麵之外，還有小籠湯包、牛肉捲大餅、蔥油餅以及各式小菜，選擇還蠻豐富的。

其實這次會來吃鼎園北方麵食館，完全是個意外，原訂要去的餐廳在前一個交流道附近，沒想到開車途中一個不小心錯過，乾脆直接打開 Google Map 重新找附近餐廳，看到鼎園北方麵食館評價很好，還有我想吃的牛肉麵、湯包與捲餅，就直接導航過來了~

【鼎園北方麵食館】

📞電話：05 230 8077

📍地址：606嘉義縣中埔鄉和美村中山路五段700號

⏰營業時間：中午11:00-14:00；晚上17:00-20:30

🆑公休日：週二

📬鼎園北方麵食館 FB 粉絲頁

鼎園北方麵食館｜用餐環境

鼎園北方麵食館的用餐環境走的是比較樸實、簡單的風格，沒有特別華麗的裝潢，而是以舒適、方便用餐為主。很妙的是門口鐵門沒有完全拉起來，害我剛過來的時候差點以為餐廳沒開。

鼎園北方麵食館｜菜單

鼎園北方麵食館的菜單品項不少，除了招牌牛肉麵之外，還有小籠湯包、牛肉捲大餅、蔥油餅等北方麵點，也有各式小菜與青菜可以搭配。

鼎園北方麵食館｜餐點

辣味鳳爪

辣味鳳爪，一份45元。鳳爪本身口感吃起來的Q彈帶脆，經過滷製後已經相當入味，咀嚼時可以慢慢感受到滷汁的味道，微帶甘甜不死鹹，雖然說是辣味，但其實辣度算是小小辣等級，蠻涮嘴的。

涼拌海帶

涼拌海帶，一份40元。海帶吃起來帶有滑順又略帶韌性、微脆的口感，簡單調味後，可以吃到海帶本身的鮮味與淡淡鹹香。

燙青菜

燙青菜，一份40元。空心菜燙熟後仍保有一定的脆度口感，調味同樣簡單鹹香，微帶點蒜酥香氣。

牛肉捲大餅

牛肉捲大餅，一份130元。外層的大餅帶有厚度與與嚼勁，可以吃得到麵香，內餡的牛肉調味是鹹甜滋味、略帶湯汁不會很乾，搭配蔥、小黃瓜一起入口，味道更加豐富。

蔥油餅

蔥油餅，一份45元。蔥油餅口感蠻好的，外層微酥、內部帶有嚼勁，咬下去吃得到麵香混合著蔥的脆甜與黑胡椒的香氣，還不賴！

小籠湯包

小籠湯包，一份100元。小籠湯包外皮算薄的，咬開之後，肉餡與湯汁一起入口，微帶鮮甜與肉香，連小孩都很喜歡。

半筋半肉牛肉麵

半筋半肉牛肉麵，一份160元。牛肉蠻大塊的，燉煮到很軟嫩，牙口不好一樣可以順順的吃！湯頭紅燒湯頭甘醇順口，不會過鹹或過於厚重，算是比較清爽清甜的紅燒湯頭。麵條口感有彈性，搭配湯頭一下子就吃完了。

鼎園北方麵食館｜評價

整體而言，這次在鼎園北方麵食館吃到的餐點表現都不錯，而且價位親民、份量也不少，是會讓人想再訪的餐廳喔！

鼎園北方麵食館｜常見問題

Q1．鼎園北方麵食館在哪裡？

A：鼎園北方麵食館位於嘉義縣中埔鄉中山路五段700號，沿著中山路即可抵達。

Q2：鼎園北方麵食館有提供停車位嗎？

A：鼎園北方麵食館沒有特約停車場，要自己找路邊停車位。

Q3：鼎園北方麵食館適合家庭聚餐嗎？

A：非常適合。店內座位間距寬敞，用餐環境舒適，且菜色選擇多元，從麵食、餃類到小菜、湯品都有，很適合多人一起點餐分享。

鼎園北方麵食館

電話：05 230 8077

地址：606嘉義縣中埔鄉和美村中山路五段700號

營業時間：中午11:00-14:00；晚上17:00-20:30

公休日：週二

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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