秋遊大埔正當時！預訂旅宿半價聽「曾文水庫音樂會」 77間店家消費滿額抽好禮

置身「飛鷹峽谷」享受「水上音樂會」。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋意漸濃，正式拋下煩惱，來趟小旅行的好時機！2026「曾文水庫峽谷音樂會」之「店家消費滿額抽好禮」活動自即日起至11/09日止，至指定店家大快朵頤或採買在地伴手禮等，達到消費門檻就有機會把 iPad、AirPods 4等夢幻大獎直接抱回家，吃喝玩樂還能順便試手氣！

▲搶先預訂合作旅宿「走馬瀨農場」有機會半價聽音樂會。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

▲搶先預訂合作旅宿「龜丹六二溫泉山房」有機會半價聽音樂會。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

不只抽獎超有料，凡於11/06或11/07入住7家指定合作旅宿（凱撒趣淘漫旅台南館、走馬瀨農場、龜丹六二溫泉山房、阿里山東方明珠國際大飯店、阿里山月灣 Villa、覓光心旅民宿、鈺景民宿），即有機會以半價甜甜價解鎖「曾文水庫峽谷音樂會」，多元旅宿選擇滿足情侶、好友、親子及家庭等不同旅遊需求，住下來、慢慢玩，感受大埔山林與水庫交織的自然魅力。

▲消費滿額抽 iPad。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

▲消費滿額抽好禮－鈴蘭碗粿。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

西拉雅國家風景區管理處許主龍處長表示，「曾文水庫峽谷音樂會」將自然風光、藝術音樂與在地產業完美結合，今年特別推出獨家限定住房優惠方案、套裝遊程及周邊店家串聯，盼能延長旅客停留時間，在大埔深度旅遊的同時還能累積抽獎機會，讓「吃、住、玩、抽」成為秋遊大埔的新玩法，不僅讓旅客玩得盡興、抽得過癮，更希望讓活動所帶來的觀光效益持續走進地方。

▲「十鼓擊樂團」於曾文水庫「賞鷹平台」表演表演。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

「2026曾文水庫峽谷音樂會」將於11/06-11/07盛大登場，由「十鼓擊樂團」與「手合鐵鼓樂團」帶來精彩絕倫的接力演出。活動期間，同心橋旁草地現場特別設置200吋大型螢幕進行實況轉播，現場更集結美食餐車與在地特色體驗，讓遊客飽覽美景、品嚐佳餚。一同來聽十鼓、追黑鳶，深入大埔，感受「仙境西拉雅」的多元魅力！

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