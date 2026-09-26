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台南最新爆紅打卡點！和緯路「愛心樹」萌翻網友 療癒感滿點
不用走進觀光景區，台南北區街頭就能遇見一顆巨大的綠色愛心！這棵近期爆紅的「愛心樹」位於大興里和緯路一段旁，原本樹冠便隱約帶有愛心輪廓，經過修剪整理後，心形線條變得更加鮮明。相關影片分享到社群平台後，短短數日就吸引約2.7萬人按讚、超過3,000次分享，甚至有民眾特別帶著毛小孩前來合影。
愛心造型背後還藏著一個有趣的小巧思。這棵樹所在的大興里，以「大心」延伸出台語「貼心」的意象，希望藉由愛心造型象徵地方人情味與溫暖。原本只是里長提出建議、區公所協助環境整理與修整，沒想到完成後意外在網路引起共鳴，也讓「大興里最貼心」有了更具象的街頭風景。
來到這裡可別拍完愛心就離開，附近其實還藏著另一個彩蛋「香菇頭樹」！圓潤蓬鬆的樹冠看起來就像一朵巨大香菇，與愛心樹形成兩種截然不同的可愛造型。現在來到和緯路，不妨一次尋找愛心與香菇兩棵特色樹，替台南市區散步多加一個趣味小任務。
隨著愛心樹受到關注，大興里也提出《大興里熊大心》藝術創作構想，希望未來在兼顧樹木正常生長與公共安全的前提下，透過臨時性藝術裝置與愛心樹互動，繼續延伸「大心、貼心」意象，並進一步串聯里內特色大樹及自然景觀。未來這顆意外爆紅的愛心，或許也會成為旅人走進社區、發現不同台南日常風景的新起點。
景點地點：台南市北區大興里、和緯路一段旁
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